Milan e Juventus frenano in casa (con Bologna-Empoli): l'Inter ringrazia

Milan-Bologna 2-2, non basta la doppietta di Loftus-Cheek e due rigori sbagliati

Partita un po' folle a San Siro con Milan e Bologna che si dividono la posta. La gara si conclude 2-2 con il Bologna che passa in vantaggio per primo con Zirkzee e poi il Milan la ribalta con la doppietta di Loftus-Cheek. I rossoneri sbagliano due rigori con Giroud (con Thiago Motta espulso per proteste) ed Hernandez, mentre Orsolini nel finale realizza quello assegnato ai rossoblu per il 2-2 finale. Con questo risultato la squadra di Pioli sale a 46 punti, saldamente al terzo posto, mentre il Bologna si porta a 33 punti e aggancia momentaneamente la Lazio.

Frazione equilibrata e combattuta nel primo tempo, molto tattica soprattutto nella prima parte con il Bologna sempre pronto a raddoppiare e non concedere spazi. Poi Zirkzee in ripartenza sblocca il risultato al 29' dopo un'azione insistita. Il Milan inizia a pressare ocn maggiore intensità e al 42' l'arbitro Massa concede un rigore per un presunto gioco pericoloso di Ferguson su Kjaer, contestato lungamente dai giocatori del Bologna e dal tecnico Thiago Motta che viene espulso per proteste. Giroud però dal dischetto spreca l'occasione del pari. Passano pochi minuti e al 45' Loftus-Cheek riesce a pareggiare con una deviazione sottomisura su assist di Calabria.

Il Bologna inizia bene la ripresa e al 49' su cross di Fabbian, Zirkzee controlla in area, salta Kjaer e Gabbia ma davanti a Maignan manda alto. La gara è aperta e al 64' arriva un'occasione per la squadra di Pioli: da calcio d'angolo Reijnders piazza il destro dal limite ma il pallone colpisce l'incrocio dei pali. Al 74' altro rigore sbagliato dai rossoneri. Il penalty assegnato per un fallo su Leao di Beukema. Questa volta sul dischetto va Theo Hernandez ma colpisce il palo e poi insacca irregolarmente. Il Bologna comincia barcollare e all'83' il Milan raddoppia: Florenzi crossa morbido dal fondo, Loftus-Cheek svetta in area, piegando le mani a Skorupski per il 2-1. Sembra finita ma i rossoblu cercano subito il pari e al 92' lo trovano su rigore, assegnato dopo l'intervento del Var per una trattenuta evidente di Terracciano su Kristansen a due passi dalla porta. Sul dischetto va Orsolini che non sbaglia e regala un punto al Bologna.

Milan-Bologna, Pioli: "Rammarico per non aver vinto la partita. Partita ci deve insegnare che non puoi mollare l'attenzione in fase difensiva"

"Andiamo via con il rammarico di non aver vinto la partita - le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli a Sky dopo il pareggio per 2 a 2 in casa contro il Bologna -. È vero che ci sono stati due rigori sbagliati, ma abbiamo avuto tante occasioni sebbene ne abbiamo concessa qualcuna a un ottimo Bologna. Questa serata ci deve insegnare che non puoi mollare l'attenzione in fase difensiva, come nell'ultima azione del rigore. Eravamo dieci giocatori dentro l'area, non abbiamo aiutato Theo nel raddoppio e non abbiamo letto bene l'inserimento. È un peccato perché la prestazione l'abbiamo fatta. Era una partita molto importante da vincere. Inter e Juve? Guardiamo a noi stessi e chiaramente non siamo contenti. C'erano tante cose dentro un'ipotetica vittoria... Era una partita difficile dove abbiamo giocato e rimontato. Ci sono state tante cose positive, ma abbiamo dimostrato che su altro dobbiamo ancora crescere. Sarebbe stato tutto positivo fino al 92esimo".

Pioli analizza la prestazione del Milan. "Se la partita fosse finita 2-1, malgrado gli errori, la nostra fiducia e la nostra convinzione sarebbero state diverse. Sarebbe stata un'altra vittoria che ci dava più morale e più classifica. Poi la prestazione c'è stata, ci mancherebbe, ma dobbiamo cercare di abbinare alle prestazioni i risultati. Non esserci riusciti ci dispiace ed è giusto che andiamo ad analizzare tutti i particolari. Nel secondo tempo, a parte l'occasione all'inizio, abbiamo giocato meglio del primo, concedendo davvero poco. Le partite però finiscono al 92esimo o al 95esimo. Questo sarà un nuovo insegnamento per il nostro futuro".

Sui due rigori sbagliati l'allenatore del Milan spiega. "Chiaro che Giroud e Theo sono ottimi rigoristi. Purtroppo stasera non è stata la loro serata. Leao mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui. In allenamento non ne segna tanti però magari in partita...".

L'attaccante del Bologna, Zirkzee al di là di un gol sbagliato ha confermato tutto il suo talento sotto i riflettori di San Siro: "È un gran giocatore. L'ho seguito sin dai tempi del Bayern Monaco e poi nella mia Parma. Un giocatore fantastico, di fisicità e di qualità. Ha tutto. Al Bologna sta facendo molto bene".

Serie A, Milan-Bologna si ferma al 16' per Maignan, San Siro illuminato da smartphone

Al 16' di Milan-Bologna l'arbitro della gara ha fermato il gioco per il portiere del Milan Mike Maignan, fatto oggetto di cori razzisti nella gara con l'Udinese. Tutto lo stadio ha partecipato, alzandosi in piedi e accendendo le torce dei propri smartphone, illuminando lo stadio di San Siro in supporto del portiere. L'iniziativa è stata organizzata dal Milan per tenere alta la sensibilità e l’attenzione sul tema della discriminazione e del razzismo. Sui maxi schermi è poi comparsa una famosa frase di Martin Luther King: “Le tenebre non possono scacciare le tenebre, solo la luce può farlo”.

Serie A, Juventus-Empoli 1-1, Baldanzi risponde a Vlahovic

L'Empoli ferma la Juventus sul pari 1-1 allo Stadium. La squadra di Allegri si porta così a 53 punti a +2 sull'Inter che ha però due gare ancora da giocare. Occasione persa dai bianconeri, rimasti però in dieci uomini dal 18' per l'espulsione di Milik, prima del big match contro i nerazzurri domenica prossima a San Siro. L'Empoli, invece, ha subito sentito gli effetti della cura Nicola. Dopo i tre punti pesanti con la vittoria 3-0 sul Monza, arriva il pareggio a Torino con i bianconeri. I toscani salgono così a 17 punti agganciando il Verona in penultima posizione in classifica.

Allegri per la sfida dello Stadium pensa già al prossimo big match con l'Inter e lascia fuori Danilo, in diffida, per dare spazio ad Alex Sandro. In avanti la novità è Milik che prende il posto di Yildiz al fianco di Vlahovic in attacco. A centrocampo McKennie con Locatelli e Miretti. Nicola invece recupera Baldanzi che parte però dalla panchina, in avanti gioca Cerri con Cambiaghi.

La Juve va subito in avanti e al 6' ci prova Vlahovic con una punizione dai venti metri, che Caprile manda in angolo. La squadra di Allegri sembra in controllo ma al 18' la gara cambia. Cartellino rosso per Milik per l'entrata in scivolata su Cerri. Marinelli lo estrae dopo che viene richiamato al Var. L'Empoli in vantaggio di un uomo inizia ad avere il possesso del pallone e al 26' ci prova Cambiaghi dalla distanza ma è attento Szczesny. Al 42' punizione dalla trequarti per l'Empoli con Maleh al tiro cross, Gyasi intercetta la sfera ma manda al lato. Al 47' occasione colossale per la JUventus: errore in impostazione di Gyasi che serve Miretti, ma il centrocampista entra in area e davanti al portiere spara alto sopra la traversa.

Ad inizio ripresa la Juve entra in campo convinta nonostante l'inferiorità e al 50' passa in vantaggio: su calcio d'angolo Gatti intercetta di testa il pallone che rimbalza sulla schiena di Ismajli e arriva a Vlahovic che sotto non sbaglia e fa 1-0. Nicola cambia e manda in campo Baldanzi e Cancellieri per un attacco più mobile. La Juve arretra e l'Empoli avanza. Al 69' Cambiaghi dal fondo mette un pallone morbido in area e Cancellieri di testa manda al lato di poco. Il gol è nell'aria e arriva al 70' con Luperto che al limite appoggia per Baldanzi che controlla e calcia un rasoterra che si infila nell'angolino alla sinistra di Szczesny per l'1-1. Al 78' la Juventus recrimina un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area di rigore di Ismajli che non c'è e sulla ripartenza dell'Empoli Cambiaghi serve in profondità Cancellieri che si fa recuperare da Weah in area. Allegri cerca il nuovo affondo ed inserisce Yildiz e Iling Junior. All'82' è ancora la squadra di Nicola a rendersi pericolosa con Zurkowski che serve Cambiaghi, la cui conclusione è messa in angolo da Szczesny. Anche nel recupero la Juve non sfonda e anzi rischia ancora nel finale ma finisce 1-1.

Juventus-Empoli, Allegri: 'Espulsione ha complicato piani, i ragazzi hanno fatto bella partita'

"La sensazione è che la squadra abbia fatto una buona partita, siamo rimasti in 10 dopo un quarto d'ora, non ci siamo disuniti, anzi abbiamo cercato di vincere questa partita, abbiamo avuto due situazioni favorevoli nel primo tempo, nel secondo tempo siamo andati subito in vantaggio, poi c'è stata un'altra palla dove Cambiaso è scivolato e poteva tirare a colpo sicuro, però questo è il calcio", ha spiegato il tecnico della Juventus Max Alegri a Dazn dopo il pareggio in casa 1-1 con l'Empoli, raggiunto nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione al 18' del primo tempo di Milik. "Non puoi vincere tutte le partite, dispiace, i ragazzi hanno fatto una bella partita e diciamo che c'è stato l'imprevisto dell'espulsione che ci ha complicato un po' i piani", ha aggiunto il tecnico bianconero. "Ingenuità di Milik? Non è questione di ingenuità, sono cose che capitano nel calcio, dispiace perchè comunque siamo rimasti in dieci, però Milik veniva da buone prestazioni in Coppa Italia e in campionato quando entrava. Oggi con un Empoli chiuso ci serviva un po' più di fisicità in area a chiudere un po' di cross. Così non è stato, ma siamo stati bravi perchè allunghiamo la serie positiva e perdere in casa ci avrebbe fatto molto più male".