Milan-Napoli, decide Theo Hernandez ma... chiesti 4 rigori: LA MOVIOLA

Milan-Napoli, Theo Hernandez lancia il Diavolo in scia alla Juventus

Theo Hernandez su assist di Rafa Leao decide Milan-Napoli. Finisce 1-0 per i rossoneri che volano a 52 punti a -1 dalla Juventus (ma i bianconeri devono giocare all'Allianz Stadium con l'Udinese) e a -8 dall'Inter (che deve recuperare il match di San Siro contro l'Atalanta. La squadra di Mazzarri è al nono posto con 35 punti e vede allontanarsi la zona Champions (-7 dall'Atalanta quarta in classifica, che ha il match in meno, recupero il 28 febbraio contro i nerazzurri di Simone Inzaghi). Quattro gli episodi da moviola, quattro i rigori chiesti: 3 dal Napoli e uno dal Milan. Vediamo la sentenza della moviola. Le analisi degli ex arbitri, Graziano Cesari e Luca Marelli.

Milan-Napoli, rigore su Loftus-Cheek non visto dall'arbitro. La moviola di Graziano Cesari

Ci sono ben quattro rigori reclamati, 3 episodi che hanno suscitato le proteste della squadra di Mazzarri e uno da parte dei rossoneri di Pioli, ma l'arbitro Doveri non ne ha concesso concesso nessuno e il Var ha concermato. Per Graziano Cesari c’era solo quello chiesto dal Milan. L'ex arbitro e moviolista di Mediaset nel corso di Pressing, su Italia 1 analizza i 4 episodi: “Al 49′ contrasto tra Rrahmani e Loftus-Cheek, Doveri è ben piazzato ma il corpo del giocatore del Napoli gli toglie la piena visibilità, l’azzurro corre un rischio, il pallone è passato e poteva starci il rigore, il Var non poteva intervenire. Al 57′ Kjaer impatta la palla e rimbalza sul braccio sinistro di Florenzi ma non c’è rigore nonostante le proteste di Mazzarri, al 76′ è Gabbia che su tiro di Mazzocchi impatta il pallone ma il braccio è attaccato al corpo e anche questo non è rigore. All’89’ flipper tra Loftus-Cheek e Musah ma anche in questo caso non c’è rigore”.

Milan-Napoli, rigori chiesti dalla squadra di Mazzarri non c'erano: la moviola di Luca Marelli

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn, si è soffermato su un paio di episodi nell'area del Milan, spiegando che non c'erano i rigori chiesti dal Napoli: "C’è stato un episodio che ha richiesto un lungo check, con due situazioni da controllare nella stessa azione. Il primo episodio è stato un tocco di braccio di Musah, che c’è stato, ma il braccio era attaccato al corpo e soprattutto dopo un rimpallo sul petto di Loftus-Cheek. La seconda situazione riguarda il rinvio da parte di Gabbia. Vedendo le immagini ci accorgiamo che Gabbia tocca nettamente il pallone, poi c’è un contatto con Di Lorenzo, ma è da considerare semplicemente un contatto di gioco”.

