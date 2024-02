Davide Calabria infortunio: brutte notizie per il Milan. "Edema muscolare"

Davide Calabria infortunio muscolare per il capitano del Milan

La notte di San Siro regala 3 punti pesanti al Milan sul Napoli firmati dal duo Theo Hernandez (gol) e Rafael Leao (assist), che rafforzano la posizione in zona Champions League dei rossoneri e riportano il Diavolo a -8 dall'Inter capolista (con la partita in meno da recuperare a San Siro il 28 febbraio contro l'Atalanta). "Da un mese mezzo viaggiamo alla velocità dell'Inter", ha detto Stefano Pioli dopo la gara.

Ma tra tante buone notizie, ne arriva una cattiva: l'infortunio di Davide Calabria. Il terzino destro del Milan è uscito al 37° (sostituito da Alessandro Florenzi) per un problema muscolare. Vediamo l'esito degli esami.

Davide Calabria infortunio: edema muscolare. Salta Milan-Rennes e Monza-Milan

Edema muscolare a carico del breve adduttore sinistro: questo l'esito degli esami cui è stato sottoposto il capitano del Milan Davide Calabria. Salterà i play-off d’andata di Europa League contro il Rennes a San Siro (giovedì 15 febbraio ore 21) e la trasferta di campionato contro il Monza (domenica 18 febbraio ore 20,45) per poi essere rivalutato settimana prossima.

Milan, Malik Thiaw torna a disposizione di Pioli

Da Milanello arrivano anche buone notizie, visto che Mattia Caldara e Malik Thiaw sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il difensore tedesco dovrebbe dunque essere convocato per Milan-Rennes, dove con tutta probabilità andrà in panchina. Un rientro importante visto che in Europa League Stefano Pioli non può disporre di Jean-Carlo Simic e come centrali ha a disposizione solo il duo Matteo Gabbia (grande prestazione contro il Napoli a conferma dell'ottimo rientro rossonero dopo il prestito al Villarreal) e Simon Kajer (oltre alla possibilità di schierare centrale Theo Hernandez in caso di emergenza assoluta). Nessun problema per Ismael Bennacer uscito nel finale di partita contro il Napoli per crampi.

Leggi anche