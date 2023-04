Milan-Napoli, quote per le scommesse: i bookmakers puntano sui partenopei

Milan-Napoli, quarti di Champions sognando la semifinale con l'Inter

L'attesa per Milan-Napoli è finita. Quarti di finale d'andata di Champions League a San Siro: una (doppia) sfida che vale un posto in semifinale probabilissimamente per un derby italiano contro l'Inter (la rimonta del Benfica pare eventualità remota dopo aver visto la sfida di Lisbona). Chi è la favorita? Vediamo cosa ne pensano i bookmakers.

Milan-Napoli, bookmakers puntano sulla squadra di Spalletti

Nonostante lo 0-4 di 10 giorni fa in campionato al Maradona Stadium (con Brahim Diaz e Rafael Leao marziani, Kvarastkhelia sotto tono, qui le pagelle), nonostante il fattore campo (che però nelle sfide degli ultimi anni tra le due squadre è saltato praticamente sempre), nonostante l'assenza di Osimhen (si proverà il recupero per il ritorno), le quote per le scommesse dei broker sembrano privilegiare leggermente il Napoli sul Milan in questa partita d'andata. La vittoria di Leao e compagni balla tra i 2.75 di Sisal e i 2.85 di Snai e SportBet mentre Kvaratskhelia e soci che sbancano San Siro sono leggermente più bassi come quota ossia tra i 2.57 di NetBet e i 2.7 di BetFair (2.65 di LeoVegas, StarCasinò, SportBet, Snai, GoldBet e Better). Il pareggio? Per Snai è 3.1, PlanetWin sale 3,15, mentre si tocca 3.25 con Better, LeoVegas, NoviBet e GoldBet. Insomma, comunque anche i bookmakers vedono un grande equilibrio a priori e non si sbilanciano troppo.

Milan-Napoli gol di Giroud, Leao e Kvaratskhelia: le quote

Chi in gol? Il primo marcatore in casa Milan viene considerato Oliver Giroud (a 7.75 su Sisal) appena davanti a Rafael Leao (7.80 su Snai), mentre nel Napoli si punta su Khvicha Kvaratskhelia (a 7.50).

