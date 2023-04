Milan-Napoli dove vederla: Sky? Canale 5? Prime Video? Champions in tv e streaming

Milan-Napoli tv e streaming: dove vederla

Notte di grande Champions League a San Siro con l'andata dei quarti di finale Milan-Napoli in programma mercoledì 12 aprile alle 21. A dieci giorni dallo 0-4 del Maradona Stadium (con Brahim Diaz e Rafael Leao marziani, Kvarastkhelia sotto tono, qui le pagelle) le due squadre tornano ad affrontarsi in una doppia sfida incerta e senza favorite. In palio l'accesso alle semifinali contro Inter o Benfica. Milan-Napoli dove vederla (tv e streamming): le news sul match del Meazza.

Milan-Napoli tv: Canale 5? Sky?

Milan-Napoli in diretta tv in chiaro su Canale 5? Niente da fare per questo turno non è prevista la trasmissione del match dal canale Mediaset. Nè in pay su Infinity o Sky Sport.

Milan-Napoli su Prime Video in tv e streaming

Milan-Napoli in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video: per vedere la sfida di Champions in tv bisogna scaricare l'app di Prime Video su una smart tv compatibile o su console PlayStation e XBox. Ovviamente la si può vedere anche in diretta streaming.

Milan-Napoli telecronisti

La telecronaca dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli sarà raccontata da Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini su Amazon Prime Video.

Milan-Napoli probabili formazioni

Brahim Diaz, Giroud e Leao tornano titolari dopo il turnover contro l'Empoli (quando sono entrati a partita in corso) nel Milan. Ballottaggio in difesa per Pioli con Thiaw leggermente favorito su Kjaer. Nel Napoli ballottaggi Mario Rui-Olivera e Lozano-Politano, ansia per il recupero di Osimhen recupererà, Raspadori potrebbe fare il centravanti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.