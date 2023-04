Lukaku esultanza, "segreto" Big Rom dopo il gol dello 0-2 di Benfica-Inter

Lukaku gol ed esultanza in Benfica-Inter 0-2

Romelu Lukaku segnato il gol dello 0-2 di Benfica-Inter (in precedenza colpo di testa di Barella su cross al bacio di Bastoni), trasformando il rigore (tocco di mano dell'ex Joao Mario) con una tiro potente e angolato (alla sinistra di Odysseas Vlachodimos).

"Non ascolto nessuno prima di calciare un rigore, nemmeno con i miei compagni. È tutta concentrazione", ha detto Big Rom raccontando la sua freddezza al dischetto anche in momenti delicati come questo che ha chiuso il match e ipotecato il passaggio in semifinale di Champions League (aspettando il derby italiano con Milan o Napoli).

Subito dopo ha esultato con lo stesso gesto visto contro la Juventus in Coppa Italia lo scorso 3 aprile: occhi chiusi e gesto del silenzio con l’altra mano sulla fronte. Nel match del Belgio contro la Svezia aveva fatto la stessa cosa.

Lukaku: "L'esultanza? È un segreto, alla fine della stagione lo spiego"

A differenza della semifinale di Coppa Italia contro la Juve (quando Big Rom era stato oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi bianconeri), con Benfica in Champions e in nazionale non è arrivata l'ammonizione e non ci sono state polemiche. "L'esultanza? È un segreto, alla fine della stagione lo spiego", nel dopo partita di Lisbona.

Lukaku dedica il gol di Benfica-Inter a mamma Adolphine

Tra l'altro dopo gli abbracci con i compagni per il gol del 2-0 che ha chiuso Benfica-Inter, Lukaku ha usato quattro dita rivolte verso il basso a mimare una "M".

Ma in questo caso la destinataria è chiara: l'attaccante nerazzurro ha dedicato la rete a mamma Adolphine.

