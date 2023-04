Inter, Lukaku: "Sanzioni dalla Lega Serie A. Fuck razzismo". E ora la Juve..

Inter, Lukaku: "La storia si ripete, spero che la Lega faccia qualcosa questa volta. Fuck racism"

Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo gli insulti razzisti subiti da alcuni tifosi nel corso di Juventus-Inter e pubblica sui propri profili social un breve messaggio, con due emoticon che rimpropongono l'esultanza fatta ieri sera all'Allianz Stadium. "La storia si ripete. L'ho superato nel 2019.. e ancora 2023.. Spero che la Lega faccia davvero delle azioni questa volta perché questa bellissima partita dovrebbe essere goduta da tutti. Grazie per i messaggi solidali. F*ck racism".

Lukaku e gli insulti razzisti, da Cagliari-Inter a Juventus-Inter

Romelu Lukaku con "la storia si ripete" fa riferimento a un episodio accaduto nella seconda giornata del campionato 2019/20 quando si giocò Cagliari-Inter. In quell'occasione Big Rom fu oggetto di insulti e ululati razzisti prima e dopo un rigore da lui realizzato, che fissò il risultato sull'1-2. In quell'occasione il Giudice sportivo, nonostante un supplemento d'indagine richiesto dalla Procura federale, decise di non sanzionare la società sarda in alcun modo.



Inter con Lukaku contro il razzismo: "Compatti al tuo fianco, forza Rom siamo con te"

L'Inter si schiera al fianco di Romelu Lukaku dopo gli insulti razzisti contro l'attaccante nerazzurro nel match contro la Juventus in Coppa Italia giocato all'Allianz Stadium: "Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore. Forza Rom, siamo con te!"

Insulti a Lukaku, Juventus pronta a "individuare i responsabili di gesti e urla razzisti"

La Juventus scende nuovamente in campo nella lotta contro il razzismo, dopo gli insulti da parte di alcuni tifosi a Lukaku nel corso della semifinale di Coppa Italia. "Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento”".