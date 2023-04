Cuadrado, pugno ad Handanovic: Juventus-Inter caos a fine partita. Video

Finale caotico di Juventus-Inter di Coppa Italia (match d'andata finito 1-1). In un video pubblicato su Twitter dal giornalista Tancredi Palmeri, Cuadrado colpisce con un pugno Handanovic. I due giocatori sono stati poi espulsi dall'arbitro Massa. Ora toccherà al Giudice Sportivo decidere quali sanzioni comminare ai giocatori.



Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic.



Va proprio a segno.



Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica.



Se non ricordo male in caso di comportamento violento grave in Coppa Italia le squalifiche sono state estese in campionato#JuveInter pic.twitter.com/kY1cMP2s7I