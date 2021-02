Arisa si sposa con Andrea Di Carlo (data del matrimonio). E Brignano... Gossip

Arisa si sposa il 2 settembre: matrimonio con Andrea Di Carlo

Arisa si sposa. Le nozze tra la cantante e Andrea Di Carlo si celebreranno il 2 settembre. Lo ha rivelato il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina di Adriana Volpe.

Arisa e e Andrea Di Carlo "si sono fidanzati da pochi mesi, ma sono talmente felici insieme che hanno già deciso di convolare a nozze”. Prima delle nozze per la cantante ci saranno due importanti impegni in tv: Amici di Maria De Filippi (dove sarà giudice) e il Festival di Sanremo 2021 (in gara con Potevi fare di più, scritta per lei da Gigi D’Alessio)

Enrico Brignano e Flora Canto: secondo figlio in arrivo

“Flora Canto e Enrico Brignano aspettano il secondo bambino”, ha rivelato sempre Santo Pirrotta in esclusiva ad Ogni mattina. La showgirl è in dolce attesa. “Tra l’altro Flora ha sempre detto chiaramente che al secondo bambino avrebbe obbligato Enrico a sposarla – aggiunge Pirrotta - chissà che non sia la volta buona…”