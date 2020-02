Atalanta-Valencia tv in chiaro? Atalanta-Valencia pay tv? Dove vedere la Champions League

Atalanta-Valencia ci siamo! La squadra dei miracoli, guidata da mago Gasperini è pronta per la sfida di Champions League valevole per gli ottavi di finale. Match d'andata in programma alle ore 21 a San Siro, terreno di casa per l'Atalanta in questa stagione europea. Ecco una breve guida per seguire Atalanta-Valencia in tv e streaming.

Atalanta-Valencia tv in chiaro?

Atalanta-Valencia su Canale 5 in chiaro? Niente da fare. Questa settimana l'ammiraglia Mediaset ha trasmesso la grande sfida tra Atletico Madrid e Liverpool vinta dalla squadra di Diego Simeone per 1-0 con gol di Saul al Wanda Metropolitano.

Atalanta-Valencia tv Sky

Atalanta-Valencia in tv su Sky: diretta dalle ore 21, per la precisione su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani, a bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni. Per le interviste pre e post partita, Ilaria D’Amico è la padrona di casa di “Champions League Show”, in onda martedì e mercoledì anche su Sky Sport 24. Al suo fianco il parterre di campioni composto da Esteban Cambiasso (domani e mercoledì 19) e Alessandro Del Piero (martedì 25 e mercoledì 26), Fabio Capello e Alessandro Costacurta. In studio anche Paolo Condò.

Atalanta-Valencia streaming

Atalanta-Valencia sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo (a cui hanno accesso gli abbonati Sky) e su Now Tv. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

Atalanta-Valencia radio

Atalanta-Roma sarà raccontata su Radio Rai1 nel consueto 'Zona Cesarini' a partire dalle 21 con radiocronaca di Massimo Barchiesi e commento tecnico di Fulvio Collovati.

Atalanta-Valencia formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic. ALL.: Gasperini.

A DISPOSIZIONE: Sportiello, Caldara, Hateboer, Tameze, Malinovskyi, Zapata, Muriel.

VALENCIA (4-4-1-1): Doménech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayá; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes; Maxi Gómez. ALL.: Celades.

A DISPOSIZIONE: Cillessen, Correia, Costa, Molina, Cheryshev, Gameiro, Sobrino.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra).