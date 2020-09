Carboidrati, fanno ingrassare? CARBOIDRATI BUONI E CATTIVI: QUALI EVITARE

Carboidrati non sono tutti uguali ma eliminarli totalmente è controproducente. I consigli dei nutrizionisti su quali assumere

Carboidrati, molti sono fortemente critici ma se assunti nelle giuste dosi sono fondamentali per il benessere psicofisico

I carboidrati sono tra gli alimenti più bistratti perché è opinione comune che facciano ingrassare. In realtà questi nutrienti sono fondamentali per un regime alimentare sano e completo, l'importante è non eccedere. Le cosiddette diete low carb, che prevedono proprio un basso contenuto di carboidrati, permettono di dimagrire velocemente ma spesso i risultati non sono duraturi.

Per perdere peso bisogna comunque continuare ad assumere carboidrati e alcuni sono più indicati di altri allo scopo. I nutrizionisti sottolineano che eliminarli o ridurne troppo il consumo per lungo tempo può portare a danni a fegato e reni e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari.

Carboidrati fanno male alla salute? Ecco quali evitare

Quando si parla di carboidrati buoni o cattivi bisogna fare alcune precisazioni. I glucidi di per sé non sono né buoni né cattivi. La loro utilità dipende da quali altri nutrienti vengano addizionati. Per prima cosa bisogna leggere bene le etichette sugli alimenti che assumiamo e verificare che insieme ai carboidrati siano presenti tutti i nutrienti utili all'organismo come fibra e vitamine. Sono invece da evitare alimenti ricchi di carboidrati con elevate quantità di sale, grassi e zuccheri complessi. E' il caso, ad esempio, di molti prodotti confezionati.