CSKA Sofia-Roma tv e streaming: Europa League, dove vedere i giallorossi

CSKA Sofia-Roma ci siamo. Ultima partita per i giallorossi nel girone di Europa League con la qualificazione ai sedicesimi di finale già in tasca e anche la vittoria del gruppo sicura. Una partita che permetterà di Fonseca di far riposare qualche titolare e dar possibilità a qualche calciatore che ha giocato meno di mettersi in mostra. Ecco una guida veloce per seguire CSKA Sofia-Roma in tv e streaming.

CSKA Sofia-Roma tv

CSKA Sofia-Roma tv in chiaro? Niente diretta su TV8 per questa partita di Europa League.

CSKA Sofia-Roma tv SKY

CSKA Sofia-Roma tv su Sky, La sfida sarà in diretta giovedì 10 dicembre dalle 18,55 su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca di Federico Zancan con commento Luca Pellegrini (Diretta Gol di Dario Massara).

CSKA Sofia-Roma streaming

CSKA Sofia-Roma sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

CSKA Sofia-Roma radio

CSKA Sofia-Roma sarà raccontata su Radio Rai 1 con la cronaca di Daniele Fortuna.

CSKA Sofia-Roma probabili formazioni

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Rodrigues; Sinclair, Sankharè, Yomov; Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; B. Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Milanese, B. Mayoral.