Milan News

Lunedì, 25 maggio 2020 - 22:54:00 Ibrahimovic, problema al polpaccio. Ansia Milan per l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic infortunio in allenamento per Zlatan. Nelle prossime ore gli accertamenti medici

Zlatan Ibrahimovic (foto Lapresse) Ibrahimovic choc: infortunio in allenamento. Paura Milan, rischio lungo stop Zlatan Ibrahimovic si è infortunato in allenamento. L'attaccante del Milan si sottoporrà a degli esami per stabilire l'entità della problematica, ma la paura che serpeggia in casa rossonera è sui tempi di recupero. Nella partitella di allenamento Ibrahimovic avrebbe compiuto uno scatto per raggiungere un lancio lungo, sentendo un dolore al polpaccio (Zlatan si era già fermato a gennaio per problemi al polpaccio). Secondo quanto trapela dal club rossonero l'infortunio non dovrebbe riguardare il tendine d’Achille. Se fosse uno stiramento al gemello starebbe fuori 30-45 giorni. Lo svedese ha lasciato Milanello senza stampelle.