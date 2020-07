Milan-Emirates, partnership rinnovata fino alla stagione 2022/23

Il Milan ha annunciato il rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione con Emirates, la compagnia aerea leader nel mondo, fino al termine della stagione sportiva 2022/23. Il logo Emirates sara' pertanto ancora impresso sul fronte della maglia della prima Squadra maschile, delle formazioni del Settore Giovanile e del progetto Academy rossonero come nel corso degli ultimi 10 anni. Questo rinnovo e' la piu' recente pietra miliare del consolidato e proficuo rapporto di collaborazione tra i rossoneri e la compagnia aerea di Dubai che, alla fine di questi ulteriori tre anni, tagliera' il traguardo dei 17 anni.

Milan rinnova con Emirates, sulle maglie del club rossonero altri 3 anni

IL COMUNICATO

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con Emirates, la compagnia aerea leader nel mondo, fino al termine della stagione sportiva 2022/23. Il logo Emirates sarà pertanto ancora impresso sul fronte della maglia della Prima Squadra maschile, delle formazioni del Settore Giovanile e del progetto Academy rossonero come nel corso degli ultimi 10 anni.

La partnership tra AC Milan e Emirates unisce due marchi con ambizioni di portata globale che condividono valori come eccellenza, innovazione, eleganza e stile.

Questo rinnovo è la più recente pietra miliare del consolidato e proficuo rapporto di collaborazione tra i Rossoneri e la compagnia aerea di Dubai che, alla fine di questi ulteriori tre anni, taglierà il traguardo dei 17 anni.

Emirates è diventata partner del Milan per la prima volta nel settembre 2007 e dalla stagione 2010/2011 il brand della linea aerea si trova sulle maglie del Club ed è entrato così nei cuori e nell'immaginario di milioni di tifosi nel mondo.

Emirates continuerà ad essere Principal Partner, Principal senior men's team shirt sponsor e Official Airline Partner di AC Milan. In base al nuovo accordo, il Club potrà accogliere nella crescente famiglia di sponsor commerciali nuovi Principal Partner che troveranno spazio sulla manica della maglia della prima squadra, sul kit di allenamento e sulle maglie della squadra femminile.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer, AC Milan: "Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo di 3 anni della nostra partnership con Emirates che ha davvero superato la prova del tempo. Questo rinnovo è una testimonianza del valore che entrambe le parti hanno portato nel corso di questa pluriennale collaborazione. La partnership di questi due brand, di così forte visibilità internazionale, è straordinaria. Siamo felici di supportarli nel trasferire l'eccellenza e la qualità di Emirates in tutto il mondo. Dopo una pandemia globale, il nostro nuovo accordo con Emirates permette al Club di ridefinire la propria strategia riguardo alle partnership, con un maggiori possibilità di sponsorizzazioni e quindi un maggiore potenziale per altri partner commerciali".

Flavio Ghiringhelli, Italy County Managaer, Emirates: "AC Milan è da sempre un ottimo partner per Emirates. I nostri brand sono simili e condividono la stessa visione e lo stesso impulso ad offrire esperienze di qualità per celebrare una passione globalmente condivisa. Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership, che dimostra il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Club e dei fan dello sport in Italia e nel mondo".