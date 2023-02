Milan-Tottenham dove vederla in tv e streaming: Canale 5? Sky? Prime Video?

Milan-Tottenham dove vederla in tv e streaming

Milan-Tottenham ci siamo. La squadra di Stefano Pioli è pronta alla sfida degli ottavi di finale d'andata di Champions League. Sarà un San Valentino rossonero per i tifosi del Diavolo in un San Siro che si annucia con il tutto esaurito. Dopo la vittoria per 1-0 sul Torino, Giroud e compagni sono attesi all'esame con il prof Antonio Conte in Europa (Spurs che hanno perso 4-1 con il Leicester nel weekend di Premier League). Milan-Tottenham, tv e streaming: guida veloce per il match di Champions League.

Milan-Tottenham tv su Canale 5: dove vedere i rossoneri in Champions League

Milan-Tottenham sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 martedì 14 febbraio alle ore 21.00. Telecronaca di Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Bernardo Corradi, Christian Panucci e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Bernardo Corradi, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma “PSG-Bayern Monaco”.

Milan-Tottenham tv su Sky

Milan-Tottenham in tv andrà anche su Sky Sport dalle 21 con la telecrona di Fabio Caressa afiancato da Beppe Bergomi.

Milan-Tottenham dove vederla in streaming

Milan-Tottenham in streaming: offerta ricca, si passa da sportmediaset.it (in chiaro) e Mediaset Infinity, a SkyGo e Now. Tutte in diretta da San Siro martedì 14 febbraio 2023 alle 21 con le telecronache rispettive a cura di Mediaset (nei primi due casi) e Sky (nei secondi due)

Milan-Tottenham formazioni

Brahim Diaz dietro a Giroud e Leao? Le ultime indiscrezioni danno un Milan con il trequartista spagnolo a sostegno delle due punte. In difesa probabile conferma di Thiaw (buona prestazione con il Torino dopo che era entrato bene anche nel finale di Inter-Milan) al centro al fianco di Kjaer (e Kalulu a destra). Antonio Conte in emergenza a centrocampo dopo il grave infortunio di Bentancur (rottura del crociato) e la squalifica di Hojbjerg

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. All. Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

