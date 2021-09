Milan-Venezia e Spezia-Juventus: dove vedere i match? Sky, Dazn... Le news

L'Inter corre in serie A dopo la vittoria sul campo della Fiorentina (3-1 in rimonta): Milan e Juventus non possono fallire i loro match nel 5° turno infrasettimanale. I rossoneri giocano in casa contro il Venezia, mentre i bianconeri saranno di scena sul terreno dello Spezia. Ma dove si può vedere le due partite? Ve lo spieghiamo insieme a qualche nesws sulle formazioni.

Milan-Venezia dove vederla: tv e streaming, Sky? Dazn? Le news

Milan-Venezia dove vederla? Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita (cattive notizie per Pioli: Giroud non recupera). Tutte le news del match di serie A in programma a San Siro.

Milan-Venezia: Dazn? Sky? Dove vederla in tv e streaming

Milan-Venezia: San Siro accende le luci per il turno infrasettimanale di serie A (quinta giornata) in programma mercoledì 22 settembre alle 20,45. Stefano Pioli deve fare la conta degli assenti: oltre a Ibrahimovic anche Giroud non convocato (in attacco Rebic-Leao con i soli Pellegri e Maldini disponibili tra gli attaccanti), Calabria out, Kjaer non ha lesioni al suo flessore della coscia destra (ma salterà la sfida e pure la trasferta contro lo Spezia). Possibile turnover per alcuni titolari (Kessie e Saelemaekers). Tra i veneti Aramu e Johnsen (favoriti su Okereke) dovrebbero essere esterni alti in un tridente offensivo con Henry centravanti. Milan-Venezia dove vederla? Ecco una guida veloce per tv e streaming (oltre alle probabili formazioni).

Milan-Venezia Dazn

Milan-Venezia sarà ovviamente trasmessa in diretta da Dazn con telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin commentatore tecnico. La sfida di serie A in tv la si può vedere collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Venezia Sky

Milan-Venezia in tv su Sky, telecronaca di Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Giancarlo Marocchi. La partita di San Siro andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan-Venezia streaming

Milan-Venezia in streaming oltreché su Dazn sarà trasmessa anche su SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now.

Milan-Venezia Radio

Milan-Venezia sarà raccontata anche su Radio Rai 1 che seguirà le partite di serie A e a San Siro il radiocronica sarà Giovanni Scaramuzzino.

Milan-Venezia formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Spezia-Juventus dove vederla: Sky, Dazn...? Tv, streaming e news formazioni

Spezia-Juventus ci siamo. I bianconeri vanno a caccia della prima vittoria in campionato dopo 4 partite di serie A senza successi (peggiore partenza negli ultimi 60 anni). Match in programma mercoledì 22 settembre allo Stadio Alberto Picco (ore 18,30). La Juve di Max Allegri dovrebbe rilanciare Federico Chiesa torna titolare, Kean in attacco con Dybala al posto di Morata e de Ligt centrale difensivo con Bonucci (Out Chiellini, febbricitante e non convocato). McKennie può trovare spazio. Spezia-Juventus: dove vederla? Ecco una guida veloce per tv e streaming (oltre alle probabili formazioni).

Spezia-Juventus: Dazn? Sky? Dove vederla

Spezia-Juventus in tv non andrà su Sky che non ha la diretta del match. Sarà invece su Dazn che ha i diritti sulle 10 partite di ogni turno di serie A. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Spezia-Juventus radio

Spezia-Juventus sarà raccontata in diretta su Rai Radio 1 dalle 18,30 con la cronaca di Giuseppe Bisantis insieme a Salernitana - Verona (radiocronaca di Cristiano Piccinelli).

Spezia-Juventus formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Manaj; Gyasi, Maggiore, Salcedo; Bourabia, Ferrier; Bastoni, Hristov, Nikolaou, Amian, Zoet. All. Motta.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi, Dybala, Kean. All. Allegri.