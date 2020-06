Monza in serie B: festa Berlusconi-Galliani. Sale pure Renzo Rosso col Vicenza

Monza in serie B: Berlusconi e Galliani festeggiano la promozione di Brocchi

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: il Consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ha ratificato di conseguenza la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei tre gironi.

BERLUSCONI, GALLIANI E IL MONZA IN SERIE B. CONTINUA IL SOGNO DI SFIDA AL MILAN IN SERIE A

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani festeggiano - nel loro secondo anno di gestione del club (acquistato ufficialmente il 28 settembre 2018) - il primo successo calcistico da quando hanno lasciato il Milan, portando la sua squadra in serie B, campionato che non la vedeva protagonista dal giugno 2001. Diciannove anni (6936 giorni dall’ultima sfida in cadetteria) prima di questo verdetto, che arriva dopo una stagione dominata e consegna l'ottava promozione dalla C alla B nella storia del Monza. La squadra allenata da Christian Brocchi prima dell'interruzione per la pandemia del coronavirus era al comando con 16 punti di vantaggio sulla Carrarese seconda e 18 sul Renate terzo: 61 punti con 18 vittorie e solo 2 sconfitte. E ora Silvio, Adriano (che era stato vicepresidente del Monza prima di lasciarlo nel 1986 per iniziare la sua avventura in rossonero) e il popolo del Brianteo possono continuare a sognare quella sfida a San Siro contro il Milan in quella serie A che sino ad oggi non ha mai avuto il Monza tra le sue squadre.

VICENZA DI RENZO ROSSO IN SERIE B CON IL MONZA E LA REGGINA

Renzo Rosso (foto Lapresse)



Con il Monza di Silvio Berlusconi festeggia anche Vicenza che ha un altro patron illustre: il fondatore di Diesel, Renzo Rosso (anche lui grande tifoso del Milan di cui è stato sponsor). Il club veneto ha vinto saldamente il Girone B (61 punti come il Monza). E con loro una squadra con tanti campionati in serie A alle spalle negli scorsi anni: la Reggina rivede la serie B forte di un dominio nel Girone C con 69 punti in 30 partite. La Lega Pro ripartirà con playoff e playout, per stabilire l'ultima promozione e le varie retrocessioni: Gozzano, Rimini e Rieti ripartiranno dalla Serie D.