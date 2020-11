Napoli-Rjeka tv e streaming, dove vedere la partita di Europa League

Napoli-Rjeka ci siamo. Sfida caldissima al San Paolo per il girone F di Europa League. E' volata a tre per la qualificazioni ai sedicesimi di finale (passano le prime due) visto che sono con 6 punti a testa Napoli, AZ Alkmaar e Real Sociedad, mentre il Rijeka ultimo a quota zero. Servono dunque tre punti alla squadra di Gattuso (che dovrà fare a meno di Ospina, Hysaj e Osimhen e potrebbe dare un turno di riposo a Insigne), reduce dalla sconfitta interna di campionato per 3-1 contro il Milan. Ecco una veloce guida per seguire Napoli-Rjeka in tv e streaming.

Napoli-Rjeka tv

Napoli-Rjeka in tv non avrà la diretta in chiaro. Tv8 questo turno non trasmetterà la squadra allenata da Gattuso

Napoli-Rjeka tv Sky

Napoli-Rjeka in tv andrà in diretta su Sky a partire dalle 21 su Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca di Andrea Marinozzi; e commento di Fernando Orsi. A bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno (Diretta Gol a cura di Maurizio Compagnoni).

Napoli-Rjeka streaming

Napoli-Rjeka in streaming sarà trasmessa da Sky Go (per gli abbonati Sky) e Now Tv (per chi volesse comprarsi un pacchetto o il ticket della partita).

Napoli-Rjeka radio

Napoli-Rjeka sarà raccontata in diretta su Radio Rai 1 con la cronaca di Giuseppe Bisantis a partire dalle 21, in contemporanea con Cluj - Roma (radiocronaca di Daniele Fortuna)

Napoli-Rjeka probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.