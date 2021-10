Porto-Milan dove vederla: Canale 5 o Sky? Infinity+ o Amazon? Tv e streaming

Porto-Milan ci siamo. La squadra di Stefano Pioli contro quella di Sergio Conceição nel terzo match del girone B di Champions League. I rossoneri hanno perso in modo sfortunato le prime due partite (3-2 a Liverpool e 1-2 in casa contro l'Atletico Madrid) e sono chiamati a una prova importante sul campo della squadra lusitana. Tante le assenze pesanti: da Rebic (caviglia ko ma dovrebbe recuperare per Bologna) a Theo Hernandez e Brahim Diaz (covid), senza dimenticare Mike Maignan (tornerà nel 2022) e Frank Kessie (squalificato). Le buone notizie sono però legate al recupero di Ibrahimovic, Giroud, Krunic (in campo già nel 3-2 in rimonta sul Verona) e Bakayoko. Porto-Milan dove vederla? Guida veloce per tv e streaming (e le probabili formazioni).

PORTO-MILAN TV: CANALE 5

Porto-Milan in tv avrà la diretta in chiaro su Canale 5 con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

PORTO-MILAN TV: SKY SPORT

Porto-Milan su Sky: partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Telecronaca Marinozzi-Marchegiani. Bordo campo Di Stefano. Diretta Gol Compagnoni.

PORTO-MILAN STREAMING

Porto-Milan in streaming ha diverse opzioni: dal sito di Sport Mediaset a SkyGo (per gli abbonati Sky), senza dimenticare Infinity+ di Mediaset (pay) e Now.

PORTO-MILAN FORMAZIONI

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.