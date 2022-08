Sassuolo-Milan: Sky o Dazn? Tv, streaming e formazioni. Dove vederla. Le news

Sassuolo-Milan tv e streaming? Dazn (no Sky)

Sassuolo-Milan in tv e streaming? Dove vederla? Il match della quarta giornata di serie A, in programma alle 18,30 a Reggio Emilia, sarà trasmesso su Dazn (niente diretta su Sky) con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Simone Tiribocchi. L’app è utilizzabile anche su PlayStation e Xbox, e su dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Sassuolo-Milan formazioni probabili

Il Milan dopo la vittoria sull'Udinese e il pareggio di Bergamo, è reduce dalla vittoria di San Siro contro il Bologna. Stefano Pioli farà turnover in vista del derby di sabato contro l'Inter, ma è in emergenza in attacco con le assenze di Origi e Rebic, che verranno rivalutati in vista della stracittadina di sabato. Oltre ovviamente a Zlatan Ibrahimovic (ok il controllo a Lione dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet nelle scorse ore) che prosegue il lavoro per tornare in campo a gennaio. Fronte Sassuolo: Dionisi avanza Kyriakopoulos nel tridente con Berardi e l'ex interista Pinamonti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thortsvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.