Sondaggi, M5S e Fratelli d'Italia: aggancio. Mentre ora Pd e Lega... I numeri

Sondaggi, Lega primo partito. Pd di Enrico Letta dietro a Matteo Salvini

Lega di Matteo Salvini primo partito d'Italia secondo il sondaggio “Noto sondaggi” condotto per la trasmissione di Raiuno Porta a Porta di giovedì 25 marzo 2021. Il Carroccio, se si andasse alle elezioni oggi, avrebbe il 24.5% dei consensi. Dietro alla Lega di Salvini, le rilevazioni in questione danno il Pd: per i Dem di Enrico Letta il 18% delle preferenze.

Sondaggi, Fratelli d'Italia e M5S alla pari dietro al Pd

Un secondo posto del Partito Democratico nei sondaggi davanti al duo di inseguitori Fratelli d’Italia e Movimento Cinque Stelle. Infatti Giorgia Meloni e M5S vengono quotati esattamente alla pari con il 16.5% dei consensi. Gli altri partiti? Forza Italia di Silvio Berlusconi sarebbe al 6.5%, Cambiamo al 2% così come Leu; Azione di Calenda prenderebbe il 3%, Italia Viva di Matteo Renzi il 2,5% ed i Verdi l’1,5%.

Sondaggi: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al 51,5. Centrodestra vola

Questi sondaggi danno un centrodestra fortissimo. Se si votasse oggi stando alle rilevazioni di Noto, la coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia otterrebbe il 51,5% dei consensi a fronte del 36,5% del centrosinistra.