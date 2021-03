Sondaggi, Pd e M5S volano insieme con Letta e Conte. Salvini va giù. I numeri

Sondaggi, Lega di Salvini primo partito ma cala

Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito, ma cala. Mentre Pd e M5s, crescono sull'onda di Enrico Letta e di Giuseppe Conte. E' il quadro del sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera.

Sondaggi, Pd si avvicina alla Lega con Enrico Letta. M5S con Giuseppe Conte vola

La Lega cala dello 0,5% rispetto a febbraio, resta prima con il 22,5%, seguita dal Pd, che guadagna l'1,3% e tocca il 20,3%. Ottimo il trend M5s, che sale di ben 2,6 punti fino al 18%, scavalcando FdI.

Sondaggi, Fratelli d'Italia e Forza Italia stabili

Fratellli d'Italia di Giorgia Meloni è stabile al 17,2%. Dietro ecco Forza Italia al 7,6% (anche gli azzurri di Silvio Berlusconi sono stabili). Azione (2,7%) supera Italia Viva (2,2%), aumento il divario tra Sinistra italiana (2%) e Articolo 1 (1,2%) dopo la separazione, e la flessione di +Europa (1,5%), dopo l'uscita di Emma Bonino. La quota di astensionisti ed indecisi si mantiene molto elevata, al 40,8%.

Sondaggi, Draghi in calo. Giuseppe Conte davanti a Speranza e Giorgia Meloni

Gli indici di gradimento del governo e del presidente del Consiglio Mario Draghi restano su livelli elevati, ma calano da 62 a 56 per l'esecutivo (da 62 a 56) e da 69 a 62 per il premier. Tra i leader, resta al primo posto l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte a quota 57 (ma arretra di 4 punti). Secondo posto per il ministro della Salute Speranza con indice pari a 39, in flessione di un punto. Terza Giorgia Meloni a 37, seguita dal neosegretario del Pd Enrico Letta a 33, da Matteo Salvini a 32, Silvio Berlusconi a 29, Carlo Calenda e Giovanni Toti appaiati a 27