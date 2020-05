Milan News

Sabato, 30 maggio 2020 - 15:41:00 Sondaggi: record di un partito. Maggioranza in calo, ma…ULTIMI SONDAGGI Sondaggi Agi/Youtrend: maggioranza in calo. Record per un partito.

Sondaggi politici: record per Fratelli d’Italia, maggioranza in calo Cala il consenso per i partiti della maggioranza. Record invece per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Questi i risultati della Supermedia Agi/Youtrend della settimana, secondo cui le forze della maggioranza giallorossa perdono lo 0,8%, mentre cresce l’opposizione di centrodestra. I primi 4 partiti si avvicinano: la Lega, al primo posto, è a meno di 12 punti da FdI che è al quarto. Ecco i dati degli ultimi sondaggi e la differenza rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Sondaggi politici: ultimi dati La Lega rimane in testa con un leggero calo, crescono FdI e Forza Italia. Maggioranza in calo. Ecco i dati: Lega: 26,3% (-0,3)

Pd: 20,6% (-0,4)

M5s: 15,9% (-0,1)

Fdi:14,5% (+0,3)

Forza Italia:7,1% (+0,4)

Italia Viva: 3,0% (-0,2)

La Sinistra: 2,7% (-0,1)

Azione: 2,3% (+0,3)

Verdi: 1,7% (-0,1)

+Europa: 1,7% (=) Sondaggi: media di maggioranza e opposizione Per quanto riguarda le aree politiche in Parlamento, la maggioranza di governo è al 42,2% (-0,8), l'opposizione di centrodestra al 48,8% (+0,4). Quanto alla supermedia delle coalizioni, il centrodestra è in testa con il 48,8% (+0,4), il centrosinistra va al 27,6%(-0,4), M5s 15,9% (-0,1), LeU 2,7% (-0,1), altri 5,0% (+0,2).