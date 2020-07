Stefano De Martino e la bionda in barca? Era solo un'amica. Ecco la verità

La ragazza bionda in barca con Stefano De Martino nelle foto pubblicate da Nuovo (il settimanale diretto da Riccardo Signoretti) è un'amica. Nessuna nuova fiamma per il ballerino e conduttore di Made in Sud (anche quest'anno al top negli ascolti tv).

La ragazza infatti si chiama Emma, come detto è un’amica di Stefano De Martino ed felicemente fidanzata con un altro ragazzo, di nome Andrea, anch’esso presente in quel caldo e comune pomeriggio.

Nella stessa giornata erano presenti altre persone tra cui, appunto, il fidanzato della ragazza in questione per altro impegnato in atteggiamenti romantici con la fidanzata.