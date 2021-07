Milan: per Giroud manca solo la firma e ora si anche lavora sulla pista-Vlasic

GIROUD – Il centravanti campione del mondo da ragazzo si ispirava a Shevchenko e seguiva il nostro campionato simpatizzando per il Milan, ma nessuna squadra italiana lo ha mai cercato seriamente. (foto: Sky Sport)

Oliver Giroud sosterrà le visite mediche col Milan mercoledì 14 luglio. C’è già un accordo tra il Chelsea e il Milan, che punta anche al nazionale croato Nikola Vlasic

Oliver Giroud si sottoporrà alle visite mediche preliminari alla firma del contratto con il Milan, che ha già un accordo con il Chelsea: ai “Blues” andrà in indennizzo da un milione di euro, poi l’attaccante francese si unirà ai suoi nuovi compagni, tra cui il connazionale Mike Maignan, scelto per sostituire Gigi Donnarumma in porta.

Per l’attacco il Milan pensa anche al nazionale croato Nikola Vlasic, che gioca nel Cska Mosca.

Il giocatore piace molto a Stefano Pioli per la sua duttilità: può giocare sia da trequartista, che da prima o seconda punta. Il suo contratto scadrà nel 2024, ma prevede una clausola rescissoria da 35 milioni di euro.

Il Milan si è proposto per prenderlo in prestito oneroso, con diritto di riscatto.

