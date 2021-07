Donnarumma miglior giocatore di Euro 2020. Statistica incredibile: Gigio non perde mai quando...

Italia vince l'Europeo contro l'Inghilterra: Donnarumma miglior giocatore di Euro 2020

Gigio Donnarumma eroe di Wembley: Gigio fa sprofondare l'Inghilterra all'inferno, parando il rigore decisivo a Saka (e prima distrugge i sogni di Sancho) - ipnotizzato dal portiere della Nazionale - e l'Italia conquista Euro 2020: è la seconda vittoria azzurra nella storia degli Europei. Per l'ex capitano del Milan arriva anche il trionfo personale, visto che è stato eletto miglior giocatore della rassegna continentale. "Voglio ringraziare Bonucci e Chiellini: è grazie a loro se l'ho vinto. Devo ancora migliorare, è un punto di partenza", ha detto Donnarumma a fine match.

Donnarumma sempre vincenti ai rigori: 5 su 5 con Italia e Milan

Non solo. Emerge un dato statistico: Donnarumma non è mai stato sconfitto quando arrivato ai rigori. Era uscito vincitore tre volte su tre con il Milan (e la prima fu in occasione della Supercoppa 2016 quando parò il tiro dal dischetto a Dybala e alzò il trofeo a Doha contro la Juventus) e due volte su due con l'Italia. Prima di questa finale infatti aveva battuto la Spagna in semifinale (martedì scorso), riuscendo a neutralizzare il rigore calciato da Morata.



Italia campione a Euro 2020. Donnarumma: "Gol dell'Inghilterra? Poteva ammazzarci, ma noi non molliamo mai"

"Siamo stati straordinari. Siamo felici. Non abbiamo mollato di un centimetro. Sapete bene tutti da dove siamo partiti. E' una cosa incredibile, siamo una squadra fantastica e ce lo meritiamo", ha detto Gianluigi Donnarumma a Rai Sport dopo il successo dell'Italia a Euro 2020. Sul gol subito da Shaw dopo due minuti, che aveva portato in vantaggio l'Inghilterra, spiega: "Poteva ammazzarci ma quelli non siamo noi. Noi siamo quelli che non mollano mai. Quelli che stanno sempre attenti su ogni pallone. Non era facile ma siamo stati spettacolari, grandiosi. Ci meritiamo tutto questo", le parole dell'ex portiere del Milan che ha raccolto l'eredità di Buffon e ha vinto un Europeo da miglior giocatore. "Gigione è il più forte di tutti, io cerco sempre di fare il massimo e farmi trovare pronto. Lui è il numero uno poi vedremo dove arriverò io".