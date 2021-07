Euro 2020: trionfo dell'Italia di Mancini a Wembley! It's coming to Rome!

Con un'impresa eroica, l'Italia espugna Wembley e conquista il suo secondo titolo europeo, a 53 anni dal primo, vinto nel 1968. Gli Azzurri coronano il sogno ai rigori, come contro la Spagna, portando felicemente a termine una serata partita in salita.

Dopo soli due minuti dall'inizio, l'Italia è già sotto. Cross da destra di Trippier per Shaw che, lasciato colpevolmente libero da Di Lorenzo, batte al volo infilando l'angolino a destra di Donnarumma.

L'Italia fatica a riprendere in mano la partita, anche perchè l'Inghilterra non lascia spazi e la manovra è lenta. Nell'unica accelerazione del primo tempo, Chiesa taglia il campo in diagonale e conclude con un tiro rasoterra dalla distanza che esce a pochi centimetri dalla sinistra di Pickford.

Nel secondo tempo l'Italia cambia faccia, ridisegnata da Mancini con il falso nueve, dopo l'uscita dal campo di un Immobile ancora in serata negativa. Chiesa impegna Pickford con un diagonale sull'angolino più lontano. Al 67° il pareggio di Bonucci, che ribatte in rete un pallone colpito di testa da Verratti e deviata da Pickford sul palo. Su un lungo lancio di Bonucci, Berardi tenta la giocata acrobatica, ma conclude alto.

Nei tempi supplementari predomina la fatica, nonostante il ricorso alle numerose sostituzione. Southgate manda in campo Rashford e Sancho solo per calciare i rigori, ma entrambi li sbagliano, dopo l'errore di Belotti. La parata di Donnarumma su Saka firma il trionfo, consentendo a Mancini e Vialli di abbracciarsi piangendo di gioia, vendicando finalmente la finale di Champions persa nel '92 contro il Barcellona, proprio qui a Wembley.