Milan, perso Thiago Motta torna il sogno Antonio Conte. Speranza Ibra...

Milan, perso Thiago Motta tifosi si aggrappano a Ibrahimovic e chiedono Antonio Conte a Zlatan

Il Milan sfoglia la margherita legata all'allenatore, visto, dopo il ko in Europa League contro la Roma, il destino di Stefano Pioli pare ormai segnato. Il mister del Bologna, Thiago Motta, salvo colpi di scena, sembra lontano: la Juventus è in vantaggio, l'unico nodo in casa bianconera è legato al futuro di Max Allegri che ha ancora un anno di contratto.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni danno i rossoneri concentrati su ipotesi estere: in prima fila Julian Lopetegui (male con Real Madrid-Porto, bella la Spagna guidata da ct, bene a Siviglia). Poi a seguire tanti nomi: da Fonseca (che allenò la Roma) a Galtier, passando per gli emergenti Gallardo e Sergio Conceiçao. Qualche rumor ha portato anche Mark Van Bommel, generale del centrocampo milanista che vinse lo scudetto nel 2011.

Tutti tecnici che trovano poco entusiasmo tra i tifosi del Diavolo sui social. La scommessa Thiago Motta sarebbe stata ben accolta, altre meno. E se De Zerbi è una suggestione complicata da tramutare in realtà, il sogno torna a essere Antonio Conte. L'uomo che ridarebbe entusiasmo a un popolo di supporter duramente provato dalle eliminazioni patite quest'anno e dall'inevitabile scudetto numero 20 dell'Inter (magari proprio nel derby di lunedì sera, in quel caso sarebbe, per giunta, la sesta sconfitta consecutiva nella stracittadina...).

Al momento, da quanto trapela, l'opzione Antonio Conte continua a non essere concreta. Però l'ex allenatore di Inter e Juventus è sul mercato, sin qui non ha trovato la squadra giusta e il sogno di vincere alla guida delle tre grandi sorelle del calcio italiano lo stuzzicherebbe molto. Ecco perché i tifosi rossoneri sui social si aggrappano a Zlatan Ibrahimovic, consigliere di Gerry Cardinale, sognando che convinca il patron di RedBird ad accelerare per Conte rossonero...