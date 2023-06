Milan venduto agli arabi da Gerry Cardinale, la verità. E Thuram si avvicina

Milan, fondi arabi per il club rossonero? Gerry Cardinale non molla

Il Milan passa di mano nuovamente a distanza di un anno? Dopo Elliot-RedBird ora il Diavolo diventa made in Arabia? Gli sceicchi mettono le mani sul secondo club più titolato d'Europa (per numero di Champions) dopo il Real Madrid? "Nuove voci sulla cessione del Milan, stavolta a fondi arabi che vorrebbero investire miliardi nel club", scrive Antonio Vitiello su Milan News.

E spiega: "Ebbene dopo verifiche effettuate, non è pervenuta nessuna proposta (si tratta di rumors infondati) e Redbird ha più volte ribadito di voler proseguire nel Milan dopo l’acquisizione realizzata meno di un anno fa quando ha rilevato le quote da Elliott". Dunque il club di via Aldo Rossi va avanti con Gerry Cardinale e il suo progetto che prevede un club capace di essere autosufficiente (e quest'anno anche grazie alle semifinali di Champions, si chiuderà con bilancio in attivo) e dotato dell'agognato stadio di proprietà. Dove? La partita è ancora aperta anche se l'area San Francesco di San Donato Milanese al momento è la più calda ("Operazione che dovrebbe portare 40 milioni al Comune", titola oggi Il Cittadino).

Calciomercato Milan: da Marcus Thuram a Chukwuemeka, Frattesi e le pista Reijnders-Skhiri

Fronte calciomercato. Prosegue il pressing per Marcus Thuram: sull'ex attaccante del Borussia Mönchengladbach (club che lascerà a parametro zero) c'è come noto anche il Psg, ma l'arrivo di Luis Enrique in panchina potrebbe portere i francesi a virare su altre piste, mettendo i rossoneri (offerta di circa 5 milioni netti a stagione) in pole position rispetto al Lipsia per il figlio del grande Lilian, ex difensore di Francia e Juventus. A centrocampo oltre al 26enne giapponese Kamada (che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni parametro zero dopo una stagione da 16 gol in 46 presenze con l'Eintracht Francoforte) continua a piacere Carney Chukwuemeka, mediano classe 2003 del Chelsea (che il Milan cercò già un anno fa prima che venisse acquistato dai blues): si valuta la possibilità e la voglia del club londinese di prestarlo (occhio però: è extracomunitario e con lui gli slot di quest'anno sarebbero pieni). In mediana però crescono le azioni di Tijjani Reijnders, 25enne centrocampista di proprietà dell'AZ Alkmaar (monitorato ma ancora nessuna offerta). E secondo Tuttomercatoweb, proposta rossonera per il 28enne nazionale tunisini Ellyes Skhiri, centrocampista che vedrà il suo contratto con il Colonia scadere al prossimo 30 giugno (6 gol nell'ultima Bundesliga). Fronte Davide Frattesi: anche il Milan è iscritto alla corse per il 24enne talento del Sassuolo, ma al momento Inter-Juventus e Roma sono più avanti.

Calciomercato Milan: Chukwueze e Arda Guler

Come esterno destro d'attacco il primo nome nella lista del Milan è quello del 24enne Samuel Chukwueze (favorito su Pulisic del Chelsea). Un tridente con Thuram e Rafael Leao sarebbe molto gradito a Stefano Pioli. "Se non abbassiamo ulteriormente la somma salariale, siamo obbligati a realizzare un profitto dalle vendite. Non è la situazione ideale, poiché essere costretti da qualcosa non va mai bene. Per raggiungere il pareggio, dobbiamo vendere. Ma sia chiaro che non abbiamo fretta, né svenderemo nessuno", ha detto il ceo del Villareal Roig Negueroles. "Samu è un ragazzo straordinario che è con noi da tanti anni. È vero che sarebbe entusiasta di giocare per un grande club in Europa o in Premier League, e abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per migliorarlo, e se si presentasse questa opzione, ci sederemmo e negozieremmo. Ma bisognerà vedere se arriva qualche offerta vantaggiosa per le tre parti". Sulla trequarti, Charles De Ketaelere può partire (prestito più semplice della cessione per cui servono 28 milioni per evitare la minusvalenza a bilancio) e il Milan sogna di Moncada è regalare a Stefano Pioli il giovanissimo talento turco (classe 2005) Arda Guler del Fenerbahçe che viene valutato 17 milioni (a 18 anni appena compiuti ha già 13 gol e 18 assist in 59 presenze in Turchia)