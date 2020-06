Mind the Gum, dopo Ibrahimovic altri 8 top player in squadra: Bonucci e...

Mind the Gum, dopo Ibrahimovic altri 8 top player in squadra

MIND THE GUM, il primo integratore alimentare da gustare nell’innovativo formato chewing-gum per aumentare la concentrazione e l’energia mentale, creato nel 2015 dalla start up Dante Medical Solutionse annuncia la chiusura di un nuovo round di investimento di 3 milioni di euro.

In meno di 5 anni, il prodotto ha conquistato sempre più i consumatori tanto da aver raggiunto i 6 milioni di MIND THE GUM vendute. Un successo che ha catturato l’attenzione del campione svedese Zlatan Ibrahimovic che, dopo averlo provato, ha creduto così tanto nell’efficacia e nei valori di MIND THE GUM che a fine 2019 ha scelto di essere testimonial del prodotto, nonché socio della Dante Medical Solutions.





Il 2020 sta portando ulteriori novità per la compagine di MIND THE GUM perché altre stelle del panorama calcistico italiano e straniero hanno abbracciato il progetto facendo il loro ingressonella start up, in qualità di soci. La nuova rosa comprende Leonardo Bonucci (difensione della Juventus e della Nazionale), Marco Verratti (centrocampista del Paris Saint Germain e della Nazionale), Alessio Romagnoli (capitano e difensore del Milan e della Nazionale), Mattia Perin (portiere del Genoa), Ignazio Abate (difensore, ed ex capitano del Milan), Massimo Ambrosini (ex calciatore e dirigente sportivo), Andrea Bertolacci (centrocampista della Sampdoria), Salvatore Sirigu (portiere del Torino e della Nazionale). La solidità del business è testimoniata anche dall’esser riusciti a portare a termine un round di investimento a inizio aprile 2020, in piena crisi Corona virus. Queste partnership portano a consolidare la struttura della società e a supportare il piano di investimenti che accompagna l’espansione nazionale e internazionale dell’azienda.

Il team è, infatti, impegnato nell’ampliamento dei canali distributivi in Italia (bar, farmacie e GDO) con uno sguardo sempre rivolto all’estero dove la start up sta già lavorando in 15 paesi, tra cui Svezia, Gran Bretagna e Francia.





“Siamo molto felici di quanto fatto fino a oggi. Un percorso che ci sta consentendo di continuare a crescere e di avere nella nostra azienda i migliori partner per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati” afferma Giorgio Pautrie, CEO e Founder dell’azienda. “Lapartnership instaurata con questi grandi nomi del calcio è di primaria importanza e ci dà gli strumenti strategici per posizionarci come punto di riferimento di questa industry. Una relazione che si basa anche su asset valoriali per noi fondamentali e distintivi e che questi giocatori rappresentano. Determinazione nel raggiungere un obiettivo, forza di volontà, perseveranza, dedizione, resistenza, coraggio, tenacia sono parte integrante del messaggio di MIND THE GUM. Un prodotto che aiuta a raggiungere il successo ma che passa prima attraverso l’atteggiamento di ognuno” conclude Pautrie.

MIND THE GUM, CRESCITA DEL BUSINESS ESPONENZIALE

MIND THE GUM racconta una storia tutta italiana. Una storiadi un successo sempre in crescita: nel 2015, dopo aver vinto il bando per entrare nell’incubatore di Università Bocconi, Camera di Commercio e Comune di Milano, Speed MI Up, l’azienda ha ricevuto un primo round di investimento di 100.000€, seguito da un secondo round di 500.000€ nel 2018. Nel 2019, dopo aver concluso un altro round da oltre un milione di euro, MIND THE GUM ha chiuso l’anno con fatturato di oltre 800.000€ e per il 2020 si prospetta una crescita del 300% grazie anche all’inizio della collaborazione con Zlatan Ibrahimović a fine 2019 e all’arrivo dei nuovi soci. Durante il lockdown l’azienda non si è fermata, riuscendo a chiudere il nuovo round di investimenti da3 milioni di euro raggiungendo una valutazione aziendale superiore a 17 milioni.Numeri che testimoniano la solidità del business e la forza di un’azienda che è in grado di fronteggiare il periodo di una difficile ripresa.

MIND THE GUM E LE 15 COMPONENTI ATTIVE

MIND THE GUM contiene 15 componenti attive che aiutano a mantenere concentrazione, danno energia e tengono lontana la stanchezza mentale.

Al suo interno la combinazione di Caffeina e Teanina, il mix di vitamine come B7, B9, B12, D3 e H, potenti antiossidanti come il mirtillo nero, minerali come il cromo e amminoacidi essenziali per il cervello, uniti agli effetti benefici della masticazione, stimolano le facoltà cognitive e sono un carburante per mantenere lo stato di benessere della mente giorno dopo giorno.

MIND THE GUM rilascia i suoi benefici fin da subito, il 60% della componente attiva entra in gioco nei primi 15 minuti, per agire immediatamente quando si inizia a percepire un calo di concentrazione. L’obiettivo è sostenere performance mentali normali e costanti durante tutta la giornata.Anche il formato in chewing-gum non è casuale, l’assorbimento sublinguale è più veloce che attraverso la digestione e la masticazione ha effetti straordinari: diversi studi (tra cui quellocondotto dalla Human Cognitive Neuroscience Unit, Division of Psychology, University of Northumbria)hanno dimostrato che aumenta concentrazione e memoria, con incremento fino al 36%.

Un prodotto adatto a chiunque senta il bisogno di una carica di energia mentale: lavoratori, studenti, sportivi, genitori, gamers o chi guida a lungo.

Il prodotto si può acquistare direttamente sul sito mindthegum.com, con garanzia “100% Soddisfatti o rimborsati”, o in più di 5.000 punti vendita tra farmacie, supermercati e bar. A distanza di 5 anni, solo lo 0,03% ha effettuato richieste di rimborso, che corrisponde a 1 ogni 3 mila MIND THE GUMvendute.