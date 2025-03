Mirotic affonda Trento, l'Olimpia Milano vede il secondo posto. Messina: "Ora a Madrid senza fare conti"

Olimpia Milano, Trento ko con un grande Mirotic: aggancio al treno del secondo posto

“Abbiamo vinto una partita contro una squadra forte, che gioca bene, e l’ha fatto anche stasera. Tutte le volte che abbiamo allungato ha sempre trovato il modo di rientrare. Avevamo Mirotic con un minutaggio limitato, l’obbligo di stare attenti anche all’utilizzo di Shields, insomma avevamo un po’ di restrizioni che potevano condizionarci. Ma su 40 minuti, almeno 30 li abbiamo giocati bene, poi ci sono stati errori, palle perse, un paio di forzature in attacco, un mancato rientro e loro sono tornati pericolosi", le parole di Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria dell'Olimpia Milano su Trento (89-87).

Un successo che porta i campioni d'Italia al secondo posto (con 32 punti) alla pari della stessa Trento, Brescia e Virtus Bologna con Trapani capolista a +2 dopo 23 giornate.

Match winner un grande Nikola Mirotic con 18 punti in poco più di 16 minuti sul parquet (con 6 falli subiti) e 5 pesatissimi nell'allungo dei secondi finali (prima due liberi e poi una tripla spettacolare che vale l'87-82 per Milano). Buone prove di Leandro Bolmaro (11 punti, 6 rimbalzi e tanta difesa), Shavon Shields (12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist), Willy Caruso (8 punti e 6 rimbalzi), LeDay (10 punti e 5 falli subiti, un problema alla spalla a inizio ripresa, ma poi è rientrato in campo).

"Il risultato è che costruire vantaggi non è sufficiente, perché poi sprechiamo tutto in pochi possessi. E’ un problema dovuto all’inesperienza di qualche elemento, ai quintetti che cambiano spesso per vari motivi, ma ci lavoreremo. Abbiamo segnato 89 punti, ma li abbiamo fatti rientrare troppe volte con errori banali", l'analisi di Ettore Messina. "Dopo qualche settimana poco brillante, oggi ha giocato bene Dimitrijevic (8 puti di cui 6 nell'ultimo periodo, ndr). Si era allenato bene negli ultimi giorni e oggi è stato utile. Spero che si confermi”.

Olimpia Milano prossime partite, settimana caldissima in Eurolega

Per l'Olimpia Milano inizia una settimana cruciale in Eurolega: la squadra di Ettore Messina ha le stesse vittorie (16 dopo 30 giornate) di Real Madrid ed Efes (terzetto al nono-decimo-undicesimo posto), con un successo in meno di un gruppo che arriva sino alla quinta posizione, composto da Barcellona, Stella Rossa, Paris, Bayern Monaco. A quattro giornate della fine, la volata per playoff e play-in è caldissima. L'Olimpia Milano sarà in trasferta sul campo del Real Madrid martedì 25 marzo (ore 20,45) e poi il Barcellona arriva al Forum giovedì 27 (ore 20,30).

Olimpia Milano, Ettore Messina sulla settimana di Eurolega

“Giochiamo a Madrid e non c’è bisogno di dire quanto sia difficile. Poi abbiamo il Barcellona e oltre al valore dell’avversario sarà la nostra terza partita in cinque giorni e finora la terza gara in cinque giorni ci è sempre risultata ostica, dalla Coppa Italia in giù. Abbiamo bisogno che tutti diano una mano, oggi ad esempio è stato molto importante Caruso, e di giocare una gara alla volta pensando a noi stessi, alla qualità del nostro gioco. Se riusciamo a giocare bene e per tanti minuti aumenteranno le possibilità di fare bene. Oggi, fare conti è impossibile perché i risultati inattesi sono all’ordine del giorno. Prima di andare a Belgrado, si diceva che vincere una trasferta su due sarebbe stato importante ed è successo. Adesso pensiamo a fare una buona partita a Madrid senza fare conti e senza guardare oltre”.