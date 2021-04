Mondiali 2022, diritti TV: dove vedere tutte le gare

Mondiali 2022, diritti TV: Rai e Amazon si aggiudicano le partite della rassegna iridata. Ecco cosa si potrà vedere

Grandi notizie per i Mondiali 2022, che si disputeranno tra novembre e dicembre in Qatar. Tutte le partite della competizione calcistica più importante a livello globale saranno trasmesse in chiaro sulla Rai e in straming su Amazon Prime Video. Il colosso dell'e-commerce recentemente si è aggiudicato anche i diritti per 16 partite in esclusiva a stagione della Champions League per il triennio 2021-2024.

Mondiale 2022, diritti TV: cosa vedremo su Rai e Amazon

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la Rai si è assicurata il pacchetto B1, che prevede 25 partite in chiaro con diritto di prima scelta. E' quindi praticamente una certezza che sulla televisione di Stato vedremo tutti i match della Nazionale guidata da Roberto Mancini, che viaggia a punteggio pieno nel girone di qualificazione.

Amazon invece ha acquistato il pacchetto B2, che comprende 36 partite da trasmettere in streaming a pagamento. Sia la piattaforma di Jeff Bezos sia la Rai trasmetteranno semifinali e finale del Mondiale 2022, per un totale rispettivamente di 28 e 36 partite. Le due emittenti hanno ottenuto i diritti TV per una cifra pari a 190 milioni di euro. L'offerta di Mediaset si sarebbe fermata a 110 milioni. Per quanto riguarda il turno di qualificazione, le ultime partite si disputeranno tra il 1 4 e il 16 novembre mentre gli spareggi per ultimi posti al Mondiale 2022 sono in programma a marzo dell'anno prossimo.