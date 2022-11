Mondiali Qatar 2022, algoritmo svela chi sarà la nazionale campione del mondo

Mondiali Qatar 2022, algoritmo svela. Ecco chi sarà la nazionale campione del mondo

Mondiali di calcio Qatar 2022 quasi al via: il 20 novembre si parte con Qatar-Ecuador, la prima delle 64 partite che porteranno al 18 dicembre, giorno della finale di Losail in cui verrà proclamata la nazionale campione del mondo, a 4 anni di distanza dal trionfo della Francia (che ha perso una delle sue stelle: Pogba ha dovuto rinunciare al Mondial per infortunio) contro la Croazia in Russia. Una cosa è certa: non sarà l'Italia a sollevare il trofeo visto che la nazionale di Mancini è stata eliminata ai playoff mondiali dalla Macedonia del Nord (dopo il secondo posto nel girone dietro la Svizzera) e, malgrado i tormentoni delle ultime settimane su possibili clamorose esclusioni (si è parlato dell'Iran su richiesta dell'Ucraina, ma attenti al caso Tunisia) non verrà ripescata dalla Fifa. La domanda comunque che si fanno i tifosi del pianeta è: "Chi vincerà il Mondiale di calcio Qatar 2022?". Un algoritmo ha provato a dare la risposta. Vediamo cosa ha detto.

Mondiali Qatar 2022, Argentina campione del mondo secondo l'algoritmo

La nazionale campione del mondo 2022 in Qatar? Il 18 dicembre sarà l'Argentina a trionfare. A dirlo è BCA Research, incrociando i dati delle ultime quattro edizioni dei campionati mondiali insieme alle statistiche dei giocatori (prese dal videogioco Fifa). Messi vincerà quel Mondiale di calcio che insegue da una vita e ha sfiorato nel 2014 (quando perse la finale contro la Germania, gol di Mario Götze)? Questo è il verdetto dell'algoritmo.

Mondiali Qatar 2022, Argentina campione del mondo contro il Portogallo. Messi batte Ronaldo

E c'è di più. Messi vincerà il derby contro il rivale di sempre: Cristiano Ronaldo. La finale dovrebbe infatti essere Argentina-Portogallo, con l'Albiceleste che solleverà la Coppa del Mondo di calcio vincendo ai rigori la finale (77% delle probabilità). Secondo BCA Research malgrato la nazionale lusitana non sia inserita nel novero delle nazionali favorite, le statistiche nei club di tanti giocatori (tranne proprio CR7...) tra quelli che dovrebbero essere convocati dal ct Santos "stanno avendo un grande impatto". Per l'Argentina sarebbe la terza vittoria ai Mondiali di calcio dopo il trionfo in casa nel 1978 (contro l'Olanda) e quello del 1986 in Messico, trascinata da Diego Armando Maradona (dai quarti di finale contro l'Inghilterra - Mano de Dios e gol dribblando mezza squadra avversaria - alla finale vinta 3-2 contro la Germania).