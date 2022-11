Mondiali Qatar 2022: Iran escluso, l'Ucraina scrive alla Fifa. La ripescata...

Iran escluso dai Mondiali di calcio Qatar 2022?

Mondiali di calcio in Qatar quasi al via (partita d'esordio il 20 novembre 2022 tra padroni di casa ed Ecuador) e la Fifa ha una bella patata bollente tra le mani (che si aggiunge al caso Tunisia): l'Iran va escluso dalla massima rassegna calcistica per nazionali (ricordiamo che è nel girone B con Inghilterra, Galles e Stati Uniti)? L'organizzazione guidata da Gianni Infantino infatti ha ricevuto una richiesta formale per espellere la nazionale iraniana dai Mondiali di Qatar 2022. Vediamo cosa è successo.

Mondiali di calcio Qatar 2022: Iran escluso? La richiesta dell'Ucraina

La Federcalcio ucraina ha chiesto alla Fifa che l'Iran venga escluso dal Mondiale di calcio che si giocherà in Qatar (20 novembre -18 dicembre 2022). Il motivo? Il Paese guidato da Zelensky tira in ballo la presunta fornitura di armi alla Russia nella guerra iniziata il 24 febbraio scorso. Il comitato esecutivo della Federazione calcistica di Kiev ha mandato una richiesta formale alla Fifa per espellere l'Iran dalla Coppa del Mondo del calcio, con il sostegno del Ceo dello Shakhtar Donetsk Sergei Palkin, per "sistematiche di violazioni dei diritti umani e il coinvolgimento di Teheran nell'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina". Non solo. Kiev poi sottolinea anche il regime oppressivo di Teheran e i diritti umani calpestati che violano gli articoli 3 e 4 delle leggi Fifa. La nazionale dell'Iran, allenata dall'ex tecnico del Real Madrid, Carlos Queiroz, dovrebbe esordire il 21 novembre contro l'Inghilterra.

Iran escluso dai Mondali di calcio Qatar 2022? Italia non sarà ripescata

Se l'Iran dovesse essere escluso dai Mondiali di Qatar 2022, non sarà comunque l'Italia a essere ripescata. Il tema è già stato chiarito dal ministro dello Sport Abodi recentemente (senza dimenticare cosa dice il regolamento Fifa). Non si sono speranze malgrado la nazionale azzurra allenata da Mancini sia la più alta nel ranking Fifa tra le escluse e sia campione d'Europa in carica (cosa che aveva fatto sperare in una wild card last minute: impossibile). L'Iran verrebbe rimpiazzato da una nazionale della sua area geografica di qualificazione ai Mondiali di calcio in Qatar (dovrebbero essere gli Emirati Arabi).