Mondiali Qatar 2022 ventesima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Si entra nella fase più calda del Mondiale: oggi 9 dicembre sono previsti i primi due quarti di finale che vedranno fronteggiarsi rispettivamente Croazia e Brasile (alle 16) e Olanda contro Argentina. I verdeoro, dopo le polemiche per le eccessive esultanze nella vittoria con la Corea del Sud, tornano in campo come grandi favoriti del torneo. Il caldio bailado della selecao sta facendo impazzire le difese avversarie e con il rientro di Neymar sono ormai pochi i difetti della compagine. Ma la Croazia, finalista nel 2018 contro la Francia, sa bene come si fa a vincere. Il pronostico è incerto. Così come incerto è l'esito dello scontro tra l'Argentina e l'Olanda, inedito remake della finale del 1978 che consegnò ai sudamericani il loro primo trionfo mondiale. Leo Messi, dopo una carriera stellare, cerca il sigillo mancante per diventare il più forte di sempre: la conquista della rassegna mondiale. Ce la farà questa volta, dopo aver accarezzato il sogno nel 2014? Dall'altra parte c'è l'Olanda di Van Gaal, che nessuno ha mai inserito nel novero delle favorite ma che potrebbe sparigliare le carte.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

FASE A GIRONI

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Croazia vs Brasile (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Olanda vs Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Marocco vs Portogallo (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Inghilterra vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)