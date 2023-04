Monica Bertini, la principessa dello sport Mediaset lascia senza fiato i fans

Monica Bertini, allenamenti in palestra: la giornalista sportiva incanta i fans

"Tra una colomba e un uovo di Pasqua", Monica Bertini pubblica una foto dei suoi allenamenti in palestra. La giornalista sportiva di Mediaset si tiene in forma e mostra un fisico mozzafiato.

"Ancora più bella senza trucco", le scrive uno dei suoi follower. Non solo in tv. La presentatrice di Pressing Serie A (carriera partita su Sportitalia e passata a Sky Sport, poi nel 2016 è approdata a Mediaset) ne conta più di 460mila che seguono le sue foto e i video: per lo più dagli studi delle trasmissioni sportive, ma qualche volta anche in momenti privati.

Il suo recente "memories" parte I e parte II con le foto in bikini dalle spiagge di Dubai è stato molto apprezzato ad esempio dai fans...



