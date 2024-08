Morata-Okafor salvano il Milan con il Torino. Fonseca: "Voglio una squadra più aggressiva. Dobbiamo..."

Milan, Fonseca: "Voglio una squadra più aggressiva, dobbiamo lavorare molto"

"Non mi aspettavo una partita perfetta in questo periodo dell'anno, ma nel primo tempo siamo stati troppo passivi e senza intensità. Nella ripresa siamo stati più aggressivi recuperando il pallone più avanti, creandoci le occasioni anche per vincere la partita. Dobbiamo lavorare perché abbiamo tanto da migliorare", le parole di Paulo Fonseca dopo il pareggio recuperato al 95° - grazie al gol di Okafor - dal suo Milan contro il Torino nella prima di campionato.

La squadra rossonera ha raggiunto il 2-2 nel finale dopo essere stata sotto di due gol, decisivi alcuni giocatori entrati nella ripresa: "Abbiamo una settimana per lavorare e far migliorare la condizione di Hernandez, Morata e gli altri. Quando sono entrati hanno fatto bene, ma dobbiamo recuperarli il prima possibile con una forma fisica buona". I rossoneri hanno giocato sulla falsa riga della passata stagione con una mancanza di equilibrio evidente: "Il problema è collettivo, non è solo dei difensori. Nel primo tempo non siamo stati capaci di pressare più avanti costringendo i granata a stare più indietro. Ripeto, dobbiamo migliorare ancora tanto ma tutti, voglio una squadra più aggressiva di quanto ho visto oggi nel primo tempo" ha sottolineato Fonseca a Sky.

Rafael Leao è stato protagonista di qualche giocate pericolosa in difesa, ma ha sbagliato in zona gol: "Non è una questione tecnica, deve essere più attivo e cinico. Rafael oggi difensivamente ha lavorato molto bene, ma sicuramente deve stare più vicino alla porta ed essere più concreto".

Milan, Morata: "Serve un cambio di mentalità. Bisogna faticare, lavorare, fare più falli, diventare una squadra più tosta"

Che emozioni hai vissuto? “Rigore tolto, fuorigioco, gol, cartellino giallo: mi sono capitate tutte. Abbiamo preso almeno un punto, dobbiamo mettere questo coraggio e questa forza dal primo minuto - le parole di Alvaro Morata a Dazn al termine di Milan-Torino - Fisico? No, bisogna fare un passo in più mentalmente. Bisogna faticare, lavorare, fare più falli, diventare una squadra più tosta. Da domani ci metteremo a farlo tutti insieme”.

Alvaro Morata - Foto Lapresse



"Non è l'esordio bellissimo perché abbiamo pareggiato. Ma abbiamo dato un messaggio, una squadra che era praticamente morta l'ha ripresa e se durava cinque minuti in più avremmo vinto- spiega l'attaccante rossonero a Sky - Serve un cambio di mentalità. Ogni partita di Serie A sarà dura, ogni gara di Champions sarà dura, la Coppa Italia sarà dura. Siamo il Milan e dobbiamo pedalare. È bellissimo giocare a San Siro con questa maglia, speravo di poter vincere. Non posso promettere gol o titoli, ma che darò tutto per la maglia sì".

Milan, Okafor: "Sappiamo che possiamo fare meglio e alzare il livello”

“Volevamo vincere, ci portiamo a casa questo punto e continuiamo a lavorare duro e pensiamo alla prossima”, le parole di Noah Okafor a Dazn dopo il 2-2 di Milan-Torino. Decisivo il suo gol al 95°. Una rete segnata sotto la Curva Sud: "Sempre bello segnare in casa, sotto i tifosi. Sappiamo che possiamo fare meglio e alzare il livello”.

Morata-Okafor salvano il Milan con il Torino

Un gol di Okafor al 95' salva il Milan dal ko nell'anticipo serale della prima giornata di Serie A contro il Torino. I granata vanno avanti di due gol grazie all'autogol di Thiaw che apre le marcature al 30' e a Zapata a segno di testa al 68'. I rossoneri hanno il merito di non arrendersi e riaprono la partita con Morata, a segno all'89' nel giorno dell'esordio con la maglia del Milan e trovano il pareggio con l'attaccante svizzero, a segno con un tiro al vol su assist di Musah.

Milan-Torino 2-2, Morata e Okafor rimontano il Toro di Vanoli

La squadra di casa parte con il piede schiacciato sull'acceleratore e al 6' ci prova Leao di sinistro: tiro deviato in angolo. Sul corner Thiaw stacca e la difesa granata salva poco prima della linea di porta, sulla ribattuta prova a coordinarsi Leao da pochi passi ma in precario equilibrio e la conclusione finisce alta. Al quarto d'ora il nuovo capitano del Torino Zapata ci prova con un destro forte dal limite, defilato sulla sinistra e mirando il primo palo di Maignan: la palla è larga non di molto. Al 18' Leao riceve sulla sinistra, punta l'uomo e poi serve il taglio centrale di Pulisic che calcia da dentro l'area. Bella parata di Milinkovic-Savic, poi però si alza la bandierina per l'offside di Leao a inizio azione.

Alla mezz'ora passa in vantaggio il Toro. Zapata avanza sulla sinistra e crossa verso la destra dell'area dove c'è Bellanova. Palla schiacciata di testa, palo e poi Thiaw compie un disastro mandando la palla oltre la linea di porta. Al 37' i granata vicinissimi al raddoppio: grande stacco di testa in area di Zapata su corner dalla sinistra: solo un super riflesso di Maignan di piede gli nega la rete. Al 41' grande occasione per Leao che solo davanti a Milinkovic-Savic si fa parare la conclusione. Al 45' Bellanova sfonda sulla destra e serve al limite dell'area Ilic, smarcato anche da un bel velo di Zapata: destro di prima da posizione centrale e ancora Maignan decisivo nella parata.

In avvio di ripresa, al 3', occasione per il Milan. Retropassaggio sbagliato del Toro con Pulisic che recupera palla e si invola verso la porta saltando Milinkovic-Savic, ma defilandosi di molto sulla destra. Lo statunitense prova a calciare, ma con un angolo ridottissimo di porta e colpisce l'sterno della rete. Al quarto d'ora triplo cambio per Fonseca: Morata, Theo Hernandez e Reijnders entrano al posto di Jovic, Chukwueze e Bennacer. Nel Toro Che Adams per Sanabria. Al 19' Leao serve Morata sull sinistra dell'area: lo spagnolo si allarga e viene steso da Coco, che colpisce sia palla che gamba. Maresca assegna rigore ma poi, dopo la revisione al monitor, cambia idea.

Al 23' il raddoppio granata. Ilic e Lazaro combinano bene sulla sinistra, poi è dell'ex l'Inter il cross dal fondo per il colpo di testa di Zapata, lasciato completamente solo in mezzo all'area. Al 27' Pulisic addomestica in area un cross dalla sinistra e spara da posizione centrale, ma manda alto. Al 36' tiro potente di Reijnders dal limite: Milinkovic-Savic para e Morata ribatte in rete, ma in posizione netta di fuorigioco. L'appuntamento con il gol per l'ex Juve è rimandato di qualche minuto.

Al 44' ancora una conclusione di Reijnders dal limite: Morata la devia e supera Milinkovic-Savic. Nel recupero forcing dei padroni di casa che viene premiato al 95': cross teso dalla destra di Musah, in mezzo arriva Okafor che colpisce al volo e batte Milinkovic-Savic per il 2-2 finale.

Milan-Torino 2-2: il tabellino del match

Marcatori: 30’ aut. Thiaw, 68’ Zapata, 89’ Morata, 90+5 Okafor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 83’ Okafor), Tomori, Thiaw, Saelemaekers, Bennacer (dal 59’ Reijnders), Loftus-Cheek; Chukwueze (dal 59’ Theo Hernandez), Pulisic (dal 73’ Musah), Leao; Jovic (dal 59’ Morata);. A disp.: Raveyre, Torriani, Pavlovic, Terracciano, Gabbia. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova (dal 87’Dembele), Linetty, Ricci, Ilic (dal 71’ Tameze), Lazaro (dal 87’ Sazonov); Zapata (dal 71’ Karamoh), Sanabria (dal 60’ Adams). A disp.: Paleari, Donnarumma, Dellavalle, Horvath, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 45’+2 Vojvoda, 45’+3 Ricci, 57’ Jovic, 88’ Tameze, 88’ Morata, 90’+6 Dembele.

Recupero: 4' 1T, 8’ 2T.