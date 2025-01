Morto Aldo Agroppi, l'ex calciatore e allenatore aveva 80 anni. Che cosa è successo

Morto Aldo Agroppi, l'ex calciatore e allenatore aveva 80 anni

Si è spento all’età di 80 anni Aldo Agroppi, ex centrocampista e allenatore, ricoverato negli ultimi giorni a Piombino a causa di una polmonite bilaterale. Agroppi, da tempo malato, iniziò la sua carriera nelle giovanili di Piombino, Torino e Genoa, per poi indossare le maglie di Ternana e Potenza in Serie C.

Tornato in granata, divenne una vera e propria bandiera del Torino: otto stagioni, 212 presenze e 15 reti, arricchite dalla doppia vittoria in Coppa Italia nelle annate 1967-68 e 1970-71. Concluse la carriera da calciatore al Perugia, dove fu capitano per due stagioni in Serie A, prima di ritirarsi. Per lui anche cinque presenze con la maglia della Nazionale.

Passato in panchina, esordì al Pescara in Serie B nel 1980-81 e, l’anno successivo, guidò il Pisa alla promozione in Serie A. Dopo una breve esperienza al Padova, interrotta per problemi di depressione, sfiorò la massima serie col Perugia nel 1984-85, perdendo un solo incontro in campionato: un record che resiste ancora in Serie B.

In seguito approdò alla Fiorentina, sempre in cadetteria, ma l’avventura fu caratterizzata da forti tensioni con la tifoseria viola, che non gradiva la sua gestione della bandiera Antognoni. Il primo marzo 1986, fuori dallo stadio Franchi, vi fu un acceso diverbio che per poco non degenerò in rissa, evitata anche grazie all’intervento di Daniel Passarella.

Agroppi subì poi quattro mesi di squalifica per omessa denuncia nel caso del Totonero-bis, prima di concludere la carriera in panchina, senza grandi soddisfazioni, guidando Como, Ascoli e nuovamente la Fiorentina.

Lasciato il calcio, Agroppi intraprese la carriera di opinionista televisivo, distinguendosi per le sue posizioni critiche e anticonformiste nel raccontare il mondo del pallone.