Moto 3, incidente Dupasquier. Alcoba: “Credo di averlo colpito alle gambe"

Jason Dupasquier, 19enne svizzero figlio del pilota di motocross Philippe Dupasquier, è rimasto coinvolto in un incidente al termine delle qualifiche della Moto 3 al MotoGp del Mugello. Il giovane, già stato diverse volte campione nazionale svizzero, è stato soccorso in pista e trasportato in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze in "gravi condizioni". Dopo i controlli è stato deciso di effettuare un intervento neurochirurgico. La notizia è stata anche confermata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che in tweet ha scritto: “Dupasquier sta andando in sala operatoria per intervento neurochirugico, la squadra dei medici ha la situazione sotto controllo. Forza ragazzo, hai 19 anni!”. L’incidente è avvenuto in prossimità della curva Arrabbiata 2 dove, in uscita, lo svizzero sarebbe caduto e, immobile al centro della pista, sarebbe stato colpito dalle moto del giapponese Ayumu Sasaki e dello spagnolo Jeremy Alcoba, rimasti indenni ma fortemente scossi. Quest'ultimo ai microfoni di Sky Sport, ricostruendo l'incidente, ha dichiarato: "Credo di averlo colpito alle gambe”. “Alla curva della seconda Arrabbiata ero dietro, ho visto che lui frenava, per non prenderlo sono andata a destra, ma siccome Dupasquier era in mezzo alla pista penso di averlo colpito alle gambe”, ha concluso Alcoba.