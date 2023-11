MotoGP, Bagnaia campione del mondo 2023 se... Pecco-Martin, le combinazioni

MotoGP, Bagnaia campione del mondo 2023 se... Pecco vs Martin, Sprint Race Valencia: combinazioni mondiali

Dopo il GP Qatar, Pecco Bagnaia (secondo dietro a un Fabio Digiannantonio fantastico) ha un vantaggio di 21 punti su Jorge Martin (decimo dopo una gara calvario): manca solo una Sprint Race e un Gp al termine della stagione (37 punti, 12+25): il prossimo weekend a Valencia (il 25 e 26 novembre) si assegna il Mondiale MotoGp 2023.

Pecco teoricamente può vincere il suo secondo titolo sabato, se guadagnasse 4 punti sullo spagnolo (sei combinazioni assegnerebbero il titolo): infatti in caso di arrivo alla pari sarebbe trionfo iridato per Pecco che ha vinto più gare questa stagione. Ma il pilota spagnolo sulla sua Ducati Pramac, corre in casa, su una pista che ama e cercherà di riaprire il Mondiale rendendo la vita dura a Bagnaia.

BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO MOTOGP 2023 NELLA SPRINT DI VALENCIA SE...

- Bagnaia vince la Sprint di Valencia e Martin chiude 3°

- Bagnaia chiude 2° e Martin chiude 5°

- Bagnaia chiude 3° e Martin chiude 7°

- Bagnaia chiude 4° e Martin chiude 8°

- Bagnaia chiude 5° e Martin chiude 9°

- Bagnaia chiude 6° e Martin chiude con zero punti

Negli altri casi invece il titolo MotoGp si assegnerebbe domenica e qui si aprirebbero molte altre combinazioni, ma in questo caso è presto per far calcoli.