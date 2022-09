MotoGp, Bagnaia racconta ad Affaritaliani.it la volata mondiale con Quartararo

Pecco Bagnaia: dalla sfida a Quartaro per il Mondiale MotoGp al sogno scudetto per la sua Juventus. L'intervista

Pecco Bagnaia è pronto a volare ad Aragon: prossima tappa del Mondiale in cui il campione della Ducati (reduce da quattro vittorie consecutive) rilancerà la sfida a Fabio Quartararo in questa appassionante lotta che vede in palio il titolo di campione del Mondo nella MotoGp 2022 (211 punti per il francese contro i 181 dell'italiano con Espargaro a quota 178). Ma prima della tappa iberica il pilota piemontese è stato protagonista all'U-Power Stadium di Monza dove è andata in scena la partita del Cuore: una bella serata che ha visto la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team 45527 sfidarsi davanti a 13mila spettatori (risultato finale di 3-3). Grazie alla vendita dei biglietti sono stati raccolti oltre 65mila Euro, cifra che sarà interamente devoluta in favore delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino” (il ricavato della vendita dei biglietti si unirà a quello delle donazioni che è possibile effettuare da rete fissa e mobile al numero 45527, fino al 18 settembre).

Prima del match il pilota della Ducati ha fatto il punto sulla volata finale per il Mondiale MotoGp che lo vede in lizza con Fabio Quartaro (e Aleix Espargaro) in questa video-intervista ad Affaritaliani.it.

Quali le piste dove temi di fare più fatica e che potrebbero essere più favorevoli a Quartararo e alla Yamaha?

"Sono tutte piste buone da qui alla fine della stagione sia per noi che per loro. Forse quelle in cui la Yamaha sarà un po' più veloce saranno Australia e Malesia. Però penso che lo saremo anche noi. Quindi vedremo, in questa stagione non c'è niente di scontato dal momento che siamo andati forte o piano su tracciati dove il risultato era stato opposto"

Consigli da Valentino Rossi su come gestire questa finale di Mondiale?

"Parliamo spessissimo. Durante i weekend di gara ci sentiamo tutti i giorni. Sfrutto molto la sua esperienza per cercare di fare meglio..."

