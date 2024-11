MotoGp, Francesco Bagnaia vince a Sepang e tiene viva la corsa per il Mondiale

MotoGp, Bagnaia vince in Malesia ed è a -24 da Martin

Francesco Bagnaia tiene in vita il mondiale di MotoGp con il successo nella gara sul circuito di Sepang al termine di una corsa per certi versi sorprendente. Chi infatti si attendeva un Jorge Martin guardingo, conservativo, più attento a non sbagliare che a vincere la gara è stato smentito dai fatti. Il duello infatti è stato appassionante per gran parte della gara prima che il pilota della Ducati ufficiale prendesse il largo.

La Gara

Al via Bagnaia scatta meglio ma la gara viene subito sospesa per un incidente che ha coinvolto tre piloti: MIller, Quartararo e Binder. I tre piloti sono finiti a terra ma per fortuna senza conseguenze fisiche. Si deve quindi ripetere la procedura di partenza. Il secondo start vede Pecco ancora in testa ma da quel momento fino al giro 5 i due piloti che si contendono il titolo hanno dato vita ad un'appassionante e spettacolare testa a testa con sorpassi e staccate da togliere il fiato.

Dal giro 6 però Bagnaia prende un piccolo vantaggio, questione di decimi, che porta fino a 2 secondi. Poi è gestione che lo porta alla bandiera a scacchi.

Il resto del gruppo resta lontano, come impotente davanti alla superiorità dei due contendenti.

Finale di stagione

Mancano quindi solo due gare, la print e la gara vera sulla pista di Barcellona dopo che la tappa di Valencia è stata annullata a causa dei danni legati all'alluvione di settimana scorsa. Martin pare in controllo; gli basterà seguire il rivale per conquistare la corona mondiale davanti ad un Bagnaia che non lascerà nulla di intentato.