MotoGP, Morbidelli rinnova con Petronas. Pol Espargaro alla Honda ufficiale

Franco Morbidelli resterà al Team Petronas fino al 2022. In attesa dell'annucio sul contratto firmato per due stagioni con Valentino Rossi, la firma del rinnovo del pilota romano è stata annunciata dalla squadra malese, nella quale il pilota italiano si appresta a correre il suo secondo mondiale di MotoGP. “Siamo lieti di confermare che ‘Franky’ continuerà con noi – ha detto il team principal di Petronas Razlan Razali - è un pilota di grande talento e una grande risorsa per la squadra. Ha il potenziale per raggiungere il gradino più alto del podio e lavoreremo sodo per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo assoluta fiducia in lui anche per questa stagione, non vediamo l’ora di tornare in pista”.

Pol Espargaro alla Honda per due stagioni, Alex Marquez in Lc

Doppia ufficializzazione di mercato in casa Honda per la MotoGP: con due comunicati, emessi a pochi istanti uno dall'altro, la Casa di Tokyo annuncia il passaggio di Alex Marquez dal team Hrc alla squadra Lcr di Lucio Cecchinello, dove correrà nel 2021 e 2022, e poi l'arrivo di Pol Espargaro nella squadra ufficiale. Il pilota ora in forza alla Ktm ha raggiunto un accordo per un biennale: correrà al fianco di Marc Marquez nelle stagioni 2021 e 2022.