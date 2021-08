MotoGp, Valentino Rossi diventerà papà di una bambina. "La Franci è incinta"

Valentino Rossi diventerà papà di una bambina. "La Franci è incinta"

Valentino Rossi sta per diventare papà. Il dottore e Francesca Sofia Novello hanno annunciato l’arrivo della loro bambina con alcune foto in cui il campione, vestito da medico, ausculta la pancia di lei che scrive: “You and me will be three. My heart is full of joy” (“Saremo in tre. Il mio cuore è pieno di gioia”). Il fatto è che volevamo tenere la notizia segreta fino alla gara di Misano, tra un mese. Scaramanzia, prudenza: chiamala come vuoi. Però a questo punto, non possiamo più nasconderlo». «Non sono più solo un pilota, - spiega a Repubblica Rossi - ma anche un uomo». Un padre, tra qualche mese. Ha corso una vita: ora è tempo di fermarsi e respirare a fondo. Rallentare. Una nuova vita comincia: «Sono così curioso. E anch’io ho un po' di paura».