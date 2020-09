Mourinho show: insegue Dier in bagno durante la partita. Video

Mourinho show: insegue Dier in bagno durante Tottenham-Chelsea

Il Tottenham ha vinto il match di Coppa di Lega contro il Chelsea ai rigori (dopo aver rimontato il gol di Werner). E le star della serata sono state Josè Mourinho ed Eric Dier, stato nominato migliore in campo. "Quello che ha fatto non è umano - ha commentato lo Special One a Sky Sports - ha giocato due partite di intensità incredibile nel giro di pochissimo tempo". Il difensore inglese però a 15 minuti dalla fine è stato protagonista di un episodio singolare: improvvisamente ha lasciato il campo per correre alla toilette, lasciando i suoi momentaneamente in 10.

Mourinho è 'volato' negli spogliatoi per sollecitare il suo giocatore a tornare sul terreno di gioco: "Doveva andare! Io gli ho fatto solo un po' di pressione per tornare in campo", le sue parole. Sull'episodio ha scherzato pure Dier: "Josè non era contento ma non c'era niente che potessi fare al riguardo. La natura chiamava!".

Eric Dier poi postato una foto su Instagram in cui si vede il suo trofeo di "uomo partita" sul WC, di fianco a un rotolo di carta igienica. Immagine che ha suscitato le risate di molti compagni.

Mourinho-Lampard, scintille durante Tottenham-Chelsea

Scintille poi tra Josè Mourinho e Frank Lampard, suo ex giocatore nei 4 anni al Chelsea e ora allenatore proprio dei Blues. L'incidente è avvenuto nel primo tempo, quando la squadradi Abramovic era in vantaggio grazie alla rete di Werner: "Con Frank la cosa più importante sono i miei sentimenti verso di lui piuttosto che le parole che ci siamo scambiati - ha spiegato Mourinho nel post gara a Sky Sports - mi ha sempre dato tutto quello che aveva come giocatore e non lo dimenticherò mai. Mi sono solo permesso di dargli un consiglio da allenatore esperto a uno più giovane, facendogli capire che i giocatori hanno bisogno di noi quando si perde. Quando si vince non serve essere protagonisti della linea laterale. Nell'ultima partita, quando stava perdendo 3-0 [contro il West Brom], mi è dispiaciuto molto per lui perché era seduto, triste e desolato. In termini di calcio, non posso insegnargli niente. E' solo una mia opinione", ha concluso lo Special One.