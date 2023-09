Mourinho-Roma, crollano le quote sull'esonero. I tifosi vogliono Conte. E Friedkin...

José Mourinho, la sua Roma è in crisi: sei pun ti in cinque partite (foto Lapresse)

Mourinho-Roma, crisi nera e scudetto addio

Cinque punti in sei partite e la disastrosa sconfitta di Marassi contro il Genoa (4-1 terzo ko in campionato) ha aperto ufficialmente la crisi della Roma. Solo poche settimane fa i tifosi giallorossi vivevano l'entusiasmo per l'arrivo di Romelu Lukaku e la coppia da sogno in attacco con Paulo Dybala.

Ora invece lo scudetto ormai sembra una chimera (Inter e Milan sono a +10, Juventus a +8), bisognerà rimboccarsi le maniche per restare agganciati al treno Champions. Il tempo ovviamente c'è, la stagione lunghissima (non dimentichiamo anche la strada dell'Europa League), ma urge correggere al più presto la rotta. E José Mourinho viene messo in discussione.

Roma Friedkin-Mourinho avanti. I tifosi sognano Antonio Conte, ma...

Non dalla proprietà: Friedkin va avanti con lo Special One (contratto in scadenza a giugno 2024) e di esonero a Trigoria non si parla.

"I rigidi paletti del fair play finanziario stringono la Roma in una morsa che non le dà ampio margine di manovra", scrive il Messaggero. Secondo cui "per dare una svolta, si legge sui social, il nome giusto sarebbe quello di Antonio Conte, ex tecnico della nazionale italiana ma anche di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham. Conte, però, costa molto e il suo ingaggio è anche superiore a quello di Mourinho. Inoltre, non ama subentrare a stagione in corso perché preferisce impostare da zero la preparazione atletica".

Roma-Mourinho, esonero o dimissioni: le quote scendono

Insomma, salvo nuovi scossoni avanti con Mou e si attende una reazione della sua Roma già nel prossimo turno di campionato (arriva all'Olimpico il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco: 9 punti e ottima partenza di campionato per la squadra ciociara).

I bookmakers comunque non si fidano e sono in discesa le quote sull'esonero (o dimissioni) dell'ex allenatore di Inter, Chelsea e Real Madrid. L'addio di José alla Roma viene pagato a 5.00 da Better e Goldbet (ossia, punti un euro e ne vinci cinque). Una rimonta scudetto della squadra giallorossa? Pare fantascienza per i broker: si va dal 67.00 di Bet365, al 66.00 di Sisal sino al 60.00 di Betflag.

