Costanza Caracciolo, lato A stratosferico (foto). Lady Vieri va in gol

Costanza Caracciolo, lato A stratosferico di lady Vieri

Costanza Caracciolo non è solo una showgirl e velina tra le più amate di sempre, ma anche una star social.

La compagna di Bobo Vieri vince come influencer con un seguito importante (oltre 1,3 milioni di follower) e le sue foto sono molto apprezzate dal pubblico della rete perchè la conduttrice tv sa come coniugare eleganza e sensualità.

Un mix vincente. Come con lo scatto in abito lungo, color blu elettrico (guarda alcune foto nella gallery qui sopra), sfoggiato nei giorni scorsi alla conclusione della Milano Fashion Week 2023: un po' di scollatura davanti (lato A fantastico) e aperto sulla schiena. Uno spettacolo.

I fans apprezzano: "Elegante sofisticata semplice grandiosa sei solo spettacolare", scrivono i fans di Costanza Caracciolo. "La classe.... non è per tutte.. per te si".... "Che eleganza".

E piovono like per il gol social di lady Vieri.