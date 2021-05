Mourinho-Roma, in arrivo Samuel. E Totti-De Rossi... La squadra Special

Mourinho-Roma, in arrivo Samuel. E Totti-De Rossi... La squadra dello Special One

Jose Mourinho infiamma il cuore della Roma giallorossa. Ma lo Special One potrebbe essere solo il primo nome. Al suo fianco è potrebbero esserci degli ex eccellenti. Un po' come accadde quando arrivò all'Inter (con Beppe Baresi suo vice) o al Real Madrid (Karanka).

Il nome più caldo è quello di Walter Samuel. Mou conosce bene The Wall con cui conquistò il Triplete nel 2010 e l'argentino ha lasciato un grande ricordo nella capitale, dove fu protagonista dello scudetto vinto nel 2001. Il profilo ideale per la nuova Roma (che dovrebbe trovare comepreparatore Carlos Lalin e match analyst Giovanni Cerra, romano e romanista). E si parla anche di Daniele De Rossi: lo Special stima da anni l'ex capitano (al momento è al seguito della Nazionale), Capitan Futuro tra l'altro attende il patentino da allenatore per iniziare la carriera. I tifosi però sognano ancora... di più: Francesco Totti. Qualche spiffero già parla del Pupone di rientro a livello societario. Per il momento restano solo suggestioni, però le voci corrono... “Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui. Conosco dei giocatori che ci hanno lavorato e mi hanno detto che è una persona oltre che un professionista di alto livello. E’ un tecnico che dà tanto“, disse Francesco Totti qualche anno fa quando Mourinho era al Real Madrid.

Intanto emergono alcuni retroscena sull'accordo tra lo Special One e la Roma. Mentre i rumors raccontavano della trattativa con Maurizio Sarri, la scorsa settimana la proprietà giallorossa ha operato un blitz a Londra presso l’abitazione di Mou. L’accordo è stato trovato venerdì scorso, la firma è arrivata lunedì. Massimo Moratti ha rivelato che nei giorni scorsi Mourinho gli aveva mandato un sms che lasciava presagire qualcosa: "Ci vediamo presto", le sue parole al Corsera. E così è stato.