Musetti è un altro Sinner? Ecco chi è il talento azzurro a Wimbledon

Lorenzo Musetti in semifinale a Wimbledon. Ecco chi è il tennista vincitore della Coppa Davis e di due titoli ATP, che a marzo ha festeggiato il primo figlio

E' un momento incredibile per il tennis italiano. Oltre a Jannick Sinner, che nonostante la sconfitta resterà numero uno al mondo, anche Lorenzo Musetti ha raggiunto un traguardo da urlo. Il tennista toscano battendo Taylor Fritz approda in semifinale di Wimbledon, diventando l'11esimo italiano a raggiungere questa fase di un grande slam. Non solo, Musetti a 22 anni e 4 mesi è il secondo più giovane tennista italiano di sempre in una semifinale Slam, preceduto proprio da Sinner.





"Ancora non mi sono reso conto di tutto. - ha dichiarato Musetti nella conferenza stampa post match - Sono molto felice di quello che ho fatto oggi e nel modo in cui ho combattuto fino alla fine. Ho cambiato modo per sviluppare il mio gioco set dopo set. Il quinto è stata la dimostrazione di una grande reazione. Ho giocato il mio miglior tennis questa settimana".





Lorenzo Musetti nasce a Carrara il 3 marzo 2002. Ha vinto 2 titoli ATP su 3 finali disputate (Amburgo e Napoli). Nel 2023 ha vinto la Coppa Davis con l'Italia dopo 47 anni dall'ultima volta ed era il più giovane componente della squadra. A livello Juniores è stato numero uno al mondo con 7 titoli, tra cui gli Australian Open. E' ad oggi il più giovane italiano ad aggiudicarsi uno Slam Under-18. Il suo miglior risultato in carriera è stato il 15esimo posto in classifica ATP. Dopo la vittoria a Wimbledon è oggi in 16esima posizione.

Lorenzo Musetti dal 2022 è fidanzato con Veronica Confalonieri, che lo scorso 15 marzo ha dato alla luce il piccolo Ludovico.