Musetti-Djokovic semifinale a Wimbledon. Jannik Sinner si ritira da Bastad

Musetti vola in semifinale a Wimbledon, Fritz battuto in 5 set

Prima semifinale di uno Slam per Lorenzo Musetti, e nel tempio del tennis: l'azzurro centra il passaggio dopo aver battuto lo statunitense Taylor Fritz, n.12 Atp in 5 set con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 3-6 6-1. L'ultimo set completamente dominato da Musetti, n. 25, che ha concesso un solo game all'avversario, incappato anche in un lieve infortunio sul 40-15 dell'ultimo gioco. Musetti incontrerà in semifinale Novak Djokovic (il fuoriclasse serbo si è qualificato senza giocare i quarti a causa del forfait di Alex De Minaur per infortunio). Con questa vittoria Lorenzo Musetti è salito virtualmente al 16° posto del ranking Atp.

Jannik Sinner si ritira da Bastad: “Devo prendere del tempo per riposare”

Jannik Sinner annuncia con una storia Instagram il suo ritiro dall'ATP 250 di Bastad. numero uno del mondo lo scorso 18 aprile si era iscritto al torneo svedese in vista delle Olimpiadi di Parigi che si giocheranno sulla terra battuta. Ma ora ha preferito seguire il consiglio dei medici che gli hanno consigliato il riposo. “Sono triste per dover annunciare di ritirarmi dal torneo di Bastad per affaticamento. Non è mai una decisione facile e mi sarebbe piaciuto giocare – ha detto Jannik Sinner -. Ma il mio team e i dottori mi hanno suggerito di prendermi del tempo per riposare. Spero di poter giocare a Bastad in futuro, ho sentito dire che è un grande torneo!”.

Sinner, cosa non ha funzionato contro Medvedev: "Tante cose piccole hanno fatto la differenza"

Jannik Sinner nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro Daniil Medvedev ha dato qualche dettaglio sul malessere che l'ha costretto a richiedere un medical time out all'inizio del terzo set nel quarto di finale di Wimbledon. Jannik ha spiegato i problemi avuti la notte che ha preceduto il match: "Non mi sentivo molto bene e non ho riposato - le parole del tennista italiano - quando sono uscito dal campo mi girava la testa: è stato il momento più complicato ma non ho vomitato e comunque non ho mai pensato al ritiro".

Nella sconfitta ai quarti di Wimbledon "tante cose piccole hanno fatto la differenza: il livello è cosi' alto che se sbagli perdi la partita. Oggi dovevo far meglio tante cose e non ci sono riuscito. Va bene lo stesso: dobbiamo imparare da questi errori", ha sottolineato Jannik Sinner. Il numero uno del ranking Atp ai microfoni di Sky ha sintetizzato così la sconfitta con Daniil Medvedev, la prima da quando è ufficialmente n.1 del mondo. Una partita in cui ha avuto un piccolo malore, a cui però Sinner non dà la colpa della sconfitta. "Ora dobbiamo vedere la cosa in maniera positiva: quest'anno ho perso davvero poche partite. Ora devo riposare ed essere pronto per le olimpiadi. Poi per gli Us Open. Per me ormai contano solo i tornei grandi, quelli importanti. sono arrivato qui in ottima forma, ma oggi e' andata cosi'. Lui ha giocato bene".